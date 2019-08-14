「G奶尤物」熊熊（卓毓彤）憑著甜美臉龐、魔鬼身材及呆萌個性在綜藝界闖出聲浪，累積不少忠實男粉。昨（13）日有網友在PTT發文並在標題大大打下「熊熊打籃球」五字，引出許多「老司機」回憶起熊熊出道前曾拍過的「全裸」打籃球影片，迫不及待點進去看，結果令網友笑稱：「意圖使人複習」。

昨日熊熊在IG上曬出與電影「下半場」演員們一起在籃球場拍攝節目的照片，她高興地寫下：「說到做到，願賭服輸，輸的好開心。」藉機幫電影「下半場」宣傳。不料現身籃球場的熊熊被鄉民們拿來大做文章，再次翻出她十年前曾拍過「裸身打籃球」的寫真集紀錄片，當時的她外表與現在相差甚遠，網友們紛紛開起玩笑：「人終歸是要回到故鄉的」、「複習時間」、「估計這4位沒看過她以前打球的紀錄片吧」、「她怎麼還敢拍打球的照片」。

熊熊多年前的黑歷史不僅臉頰豐腴、整個人略顯浮腫，皮膚也不像現在一樣白皙動人，和現在相差太大，再加上當時的拍攝技術及化妝技巧，導致很多網友根本沒認出來是她。現在的熊熊女大十八變，身形變的纖細、下巴也明顯消瘦，迷人的臉龐及火辣身材令她大受粉絲歡迎，在綜藝圈也做出好成績，令不少粉絲跳出來力挺熊熊：「熊熊真的讚，就算沒球個性臉蛋我也照推」、「誰沒有過去？熊熊很優質啊」、「這舊照可能不只6年前，人本來就會變！」。（編輯：吳俐文）