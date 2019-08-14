兩年一度的「台北國際航太暨國防工業展」將於15日至17日在台北市世貿中心展覽一館舉行，14日下午舉行展前記者會，邀請媒體搶先目睹新版騰雲無人機、高教機、反輻射無人機、雲豹甲車等武器裝備。

國防部表示，本屆「台北國際航太暨國防工業展」國防館規劃「國機國造時光隧道、聯合作戰裝備、軍民通用科技、模擬互動體驗及國防菁英招募」等五大展區，共計展出81項武器裝備及研發成果，以實體、模型、圖表及多媒體播放等方式，增進參觀民眾對國防科技研發成果的瞭解、強化國人全民國防觀念及國防自主信心。

新版騰雲大型無人機

在2017年台北國防展中，就已展出騰雲無人機，本屆展出新版騰雲大型無人機換裝了推力更大的TPE331型渦槳發動機引擎，因此無論是進氣口與構型都作了改變。

中科院航空所所長齊立平表示，換裝新引擎後能夠飛更高、更遠，解析度也更敏鋭，除此之外還具備自動起降功能，以及備援系統，萬一其中一套系統掛掉，另一套系統就能承接。至於是否能夠掛載飛彈，齊立平表示，不強調能夠掛飛彈，包括救難莢艙都能夠使用，機翼下有多少掛架、能夠掛載多少武器，則是機密不能透露。

二代雲豹甲車

國防部軍備局第209廠投入研發的「二代雲豹」甲車，也在國防展中亮相。本次展示二代雲豹M2樣車，整合81公厘車裝迫砲系統，採水平開艙設計，能夠快速完成迫砲射擊準備；另有環周監控螢幕，可輔助閉艙駕駛掌握戰場狀況，並具備熱顯像感測，以強化夜間作戰效能。

二代雲豹甲車側邊裝甲從原本水平改為傾斜設計，能夠提升抗彈能力。在動力系統方面，將原本四輪轉向進化至六輪轉向，讓迴轉半徑由原本11公尺縮小至9公尺。

車載反輻射無人機

中科院研發的「劍翔」反輻射無人載具系統，這套無人機系統研發耗時10多年，外型與功能類似以色列的哈比 (Harpy) 無人機，能夠偵測敵方雷達所發射電波，除進行干擾外，也能夠攜帶炸彈進行攻擊，是我國首次研發完成的「雷達殺手」。

本屆展出「劍翔」反輻射無人機以車載型反輻射無人機模式亮相，包括發射箱及車輛載具的新款式公開亮相，將具備更高的機動性。

齊立平表示，反輻射無人機已具備作戰能力，在偵測到雷達等輻射源後能夠發動攻擊，不限於壓制共軍S-300或S-400防空飛彈，每輛發射車箱能夠搭載12架反輻射無人機，國軍預計花6年採購，部署於空軍防砲部隊。