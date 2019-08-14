基本工資審議委員會於今（14）日召開第34次會議，經勞、資、學、政各方委員討論，獲致結論，自明（2020）年1月1日起，每月基本工資由2萬3100元調整至2萬3800元，調升700元，調幅3.03%；每小時基本工資由150元調整為158元，調升8元，調幅5.33%，並將由勞動部陳報行政院核定。而勞動部也預估，基本工資調漲將有231萬名勞工因此受惠。

這次基本工資審議委員會由勞動部長許銘春親自主持，委員全數出席會議，並經過6小時的討論，最後達成共識。勞動部表示，由於基本工資的調整涉及層面廣泛，與會者熱烈發言討論，但都能引據論理，氣氛還算平和。

不過，會中資方代表認為受美中貿易戰影響，經濟復甦的力道有限，缺乏調高基本工資的條件。勞方委員認為，基本工資的用意是保障基層勞工的基本生活，況且物價確實也有波動，主張應考量勞工維持基本生活所需的基本工資調漲幅度。據了解，勞資雙方一度因調幅僵持不下，還各自帶開討論。

經多階段充分交換意見，綜合考量整體社會經濟情勢，包括消費者物價指數、17項重要民生物資年增率及國內經濟成長率等經社數據，也慎酌中小企業及微型企業的承受能力，勞動部說，最後獲致每月基本工資調整至新台幣2萬3800元的結論；另為照顧大多採時薪制的青年勞工、二度就業婦女及中高齡部分工時就業者，每小時基本工資調整至新台幣158元。

勞動部進一步指出，這次每月基本工資調升至2萬3800元後，預估約有183.26萬名勞工（本勞136.71萬名，外勞46.55萬名）受惠；至於每小時基本工資調升至158元，預估約有48.33萬名勞工受惠。

其實，自總統蔡英文上任以來，每年都定期檢討基本工資，基本工資月薪連同這次會議結論，將是第4次調整，由4年前的2萬0008元提升到23,800元，共調升3792元，調幅達18.95%；時薪亦將由原來的120元提升到158元，共調升38元，調幅達31.67%。