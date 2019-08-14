87樂團日前推出新輯《霸氣》，歷經團員王瞳鬧出與介入馬俊麟婚姻的風波後，團長阿修羅表示：「感謝粉絲力挺，我們就是一家人，不會輕易被擊散。」艾成表示：「隔半年第二次的巡演，壓力好大，不想讓粉絲失望，演出內容絕不重複，這很傷神，而提到近況，艾成並說前陣子與王瞳遇到亂流，但用『真愛無敵』擊潰一切，現在彼此更珍惜對方。」

提到開唱，主唱艾成說其實今年的二度開唱，憂喜參半，開心的是粉絲的熱情支持，「憂的是我要求完美，不想辜負粉絲，因此重新構思曲目，讓大家有耳目一新的感受，壓力超大的，與過往來台參加歌唱比賽還更有壓力。」艾成也提到，過去是給自己的壓力，而這次是來自粉絲的期待，最近除了歌唱還在忙著兩間新店開張，歌唱與事業兩頭燒，每天幾乎只睡3小時，但這些都是甜蜜的壓力。

而問到近況，艾成回應：「前陣子我跟王瞳遇到亂流，感謝團員們的力挺，87沒有爭吵，反而更加的彼此聯繫，就是一家人，因為大家的默契相挺，讓我們沒有被擊散，相反的我們更加檢視這些年來的相處點滴，原本已認為是習慣的老夫老妻，但走過風雨後，卻找回初衷，再度的擦出新火花。」

他也坦言對未來不敢想太多，只想兩人一起走下去，「我會守護著王瞳，也感謝她給我鼓勵，為我守候的，很多事情都需要經過考驗才會成長，歷經風雨後，因為真愛無敵，愛可以解決世上的一切難題，我們更加的確定彼此，也會堅定的以婚姻為前提的方向來努力！」