基本工資審議結果今（14）日出爐，將自明（2020）年元月開始，月薪從23100元調高到23800元，漲幅3.03%，時薪從150元調升至158元，漲幅5.33%。為此，中華民國全國工業總會秘書長蔡練生表示，「工商業界一向只能逆來順受」，以南韓的例子來說，如今調高基本工資，勞工可能未謀其利、先受其害。

對於基本工資審議結果出爐，月薪調至23800元，漲幅3.03%。時薪調至158元，漲幅5.33%。工總秘書長蔡練生回應《NOWnews今日新聞》電訪時無奈表示，該說的都已經說過很多次，工商業界只能逆來順受、無法抗爭，面對今年大環境不景氣與不確定性，現在只好與勞工一起攜手度過。

蔡練生說，企業不是都反對加薪，事實上有很多經營很好的企業自己都有加薪的機制，不論是傳產還是電子業都是，但如今這個齊頭式的加薪，事實上大部分只能幫到非本國籍的勞工，因為本國勞工大部分月薪都超越基本工資，而如今這個結果只會造成中小企業人事成本大幅上升，就連本國勞工可能都「未謀其利、先受其害」。

蔡練生說，大企業還有辦法承擔，但中小企業人事成本大幅上升已經可以預見，從南韓前2年開始調漲基本薪資就能看到結果，小公司請不起人，勞工也連帶失業，物價上揚因此手搖飲料店飲料可能調漲，若撐不下去就乾脆收店，而台灣也會走上這樣的路，店面招租將越來越多，再加上整體大環境不好，經濟將逐漸下滑。

蔡練生指出，調漲基本薪資原本是美意，但現在變成大部分勞工也跟著承擔這樣的「反效果」。至於勞團批評企業不願改善低薪，蔡也有話要說表示低薪不是企業造成的，如果有能力賺錢會回饋給員工的企業還是很多，但現在是大環境不好，賺不到錢要怎麼樣幫勞工加薪？

蔡連生強調，改善低薪問題政府也要加把勁，創造好的投資環境，讓國內外企業願意投資加碼，當企業賺錢了當然也會回饋給員工幫大家加薪。他也喊話政府，當軍公教人員面臨要不要調薪時，政府都能說「全球經濟成長腳步放緩」、「台灣經濟成長率下修」因此要凍漲的同時，怎麼會要求企業一定要調高基本工資呢？