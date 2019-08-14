排泄物、垃圾污染水漾森林 公私研商減少環境衝擊

水漾森林景色優美，是近年熱門登山路線，卻也隨之出現遊客衍生廢棄物污染及偶發的山難事件等問題，為此，嘉義林管處、南投林管處、阿里山林鐵及文資處、警政、消防等機關與民間登山團體，8月14日於嘉義林管處召開研商會議，討論水漾森林登山安全及減少環境衝擊的對策。

水漾森林是因1999年的921大地震，造成嘉義石鼓盤溪上游的河道受阻而形成的堰塞湖，枯木立在湖中的夢幻奇景，成為熱門的登山路線，目前遊客主要行走路線有單攻行程從杉林溪-仁亭-鹿屈山-水漾森林或新溪阿縱走路線從阿里山國家森林遊樂區-眠月線-石猴車站-水漾森林-鹿屈山-杉林溪，另亦有豐阿路線即從豐山-石夢谷-千人洞-水漾森林-阿里山國家森林遊樂區或從杉林溪出。其中新溪阿縱走路線會行經眠月線，因部分路段崩塌尚未開放，曾有遊客失足受傷，另擅自行經臺灣一葉蘭自然保留區，亦觸犯文化資產保存法規定，對山林環境衝擊最大的是眾多遊客在水漾森林紮營所帶來排泄物、垃圾等問題。

嘉義林管處廣邀登山團體研商水漾森林管理對策，宣導進入臺灣一葉蘭自然保留區應依法申請。宣導期間以勸導為主，另呼籲儘量避免帶團行走有安全疑慮的眠月線，也希望促使山友共同遵守無痕山林守則，如應適當處理垃圾，遠離水源、營地或步道，將排遺挖貓洞掩埋。

林管處表示後續將再進一步研議設置生態廁所的可行性，也將與警政、消防單位及登山團體辦理現勘，於山徑易迷途、危險處加強告示及設施，並辦理淨山活動維護山林環境及教育登山倫理，最後呼籲山友從事登山活動要注意自身的登山安全，遵守無痕山林七大準則，協助林務局共同維護優美乾淨的山林環境。

無痕山林準則：

1.事前充分的規劃與準備Plan Ahead and Prepare

2.在可承受地點行走宿營Travel and Camp on Durable Surfaces

3.適當處理垃圾維護環境Dispose of Waste Properly

4.保持環境原有的風貌Leave What You Find

5.減低用火對環境的衝擊Minimize Use and Impact from Fires

6.尊重野生動植物Respect Wildlife

7.考量其他的使用者Be Considerate of Other Visitors