福壽螺為農民最頭痛的害蟲之一，由苗栗區農業改良場集結各地專家學者共同開發的「福壽螺清除機具」，今（14）日在屏東縣農業博覽會園區亮相，並進行示範觀摩會。由於以改良傳統揹負式小型引擎作為吸取動力源，類似吸塵器的收集方式，吸取溝渠、石頭縫隙內的福壽螺，至少可符合8成以上農民田間管理需求。

由苗栗區農業改良場集合農業試驗所、中興大學生物產業機電工程系教授盛中德、屏科大生物機電工程系助理教授陳韋誠組成智慧農業稻作產業執行團隊耗費3年研發「福壽螺清除機具」，其中屏科大生物機電工程系助理教授陳韋誠團隊研發的「福壽螺吸塵器」，即為可利用人力揹負小型之福壽螺收集機具，宛如一台田間吸塵器，可在田區周圍或溝渠邊進行福壽螺收集。

至於中興大學生物產業機電工程系教授盛中德的「福壽螺收集機」，則是利用插秧機後掛機具進行田間福壽螺收集，未來可望量產幫助農民更有效的田間管理。

苗栗區農業改良場場長呂秀英表示，考量水稻種植工作耗費大量人力，福壽螺又為農民最頭痛的害蟲之一，因此集結各地專家學者共同開發這項農機具，歷經3年研發不斷改良，本次發表的機具可至少達到8成以上符合目前農民田間管理需求，也希望汲取各方意見，進一步改良設計成為最便利好用的設備朝向技轉目標進行，造福農民。

屏科大生物機電工程系助理教授陳韋誠表示，以改良傳統揹負式小型引擎作為吸取動力源，類似吸塵器的收集方式，搭配不同管徑增強吸取能力，可吸取溝渠、石頭縫隙內的福壽螺，並在引擎另一側設計收集盒輕鬆收集，省時又省力。

福壽螺早期由其他國家引進起初目的為食用螺，肉質不受大眾喜愛，加上為強勢外來物種，好以水生植物為主食，不只造成嚴重農損，更帶來生態危機。

目前農民利用耐克螺、聚乙醛等藥劑防治嚴重影響生態及環境，在追求永續發展及食品安全的目標下，利用機械化收集福壽螺相較於傳統化學農藥方式，可減少環境汙染同時避免藥物殘留，更符合無毒農業與永續發展的理念，未來也將持續改良這兩台機具，朝技轉或量產的目標前進，提供代耕業者或農民解決福壽螺的問題。