日本國際級動漫盛事「Comic Market」（C96）日前在東京舉辦，從 8 月 9 日至 12 日為期 3 天的活動，總計吸引超過 70 多萬人到場參加。其中一名來自中國大陸的 Coser 卻遇上了「拍攝事故」，活動中驚傳有大批日本攝影師為了捕捉她的胸部和裙底風光，竟然將她團團包圍，部分攝影師竟然還把相機直接「伸進」她的裙底狂拍，嚇得她跌坐在地上飆淚。

綜合媒體報導，根據日本的網友在推特（Twitter）上表示，一名來自中國大陸的女 Coser「ALL（オウ）」參加 C96 活動時慘遭攝影師包圍狂拍，導致她跌坐在地；據了解，當時這名 Coser 身穿淺紫、白色的高衩旗袍，露出一雙修長美腿與胸前雪乳，供活動現場的攝影師拍攝美照，豈料過程中攝影師們疑似失控，上前將她團團包圍，這名 Coser 當下有些驚恐，此時部分攝影師開始拿著相機用「超低角度」拍攝她裙底風光，令她嚇哭跌坐在地，十分狼狽。

報導指出，這名女 Coser 事後也在推特上 PO 文回憶當時情況：「無論我講了多少次『太近了！請離遠一點！』卻沒有任何人聽我的話…」她亦感謝最後幫忙解圍的工作人員，並直言若之後再發生類似情況，「我會踢掉這些攝影師的相機！（我正在學拳擊）」

許多網友看了後紛紛為她感到心疼，留言表示：「這是在拍 AV 的現場嗎？」、「根本是被相機強暴了吧！」、「太可怕了，尊重 Coser 很難嗎？」、「完全不管界線的拍法」；此外也有人指出：「其實這是日本許多拍攝 Coser 現場的常態，很多 Coser 都深受其害…」（編輯：王錫謙）