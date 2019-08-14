日本國際級動漫盛事「Comic Market」（C96）日前在東京舉辦，從 8 月 9 日至 12 日為期 3 天的活動，總計吸引超過 70 多萬人到場參加。其中一名來自中國大陸的 Coser 卻遇上了「拍攝事故」，活動中驚傳有大批日本攝影師為了捕捉她的胸部和裙底風光，竟然將她團團包圍，部分攝影師竟然還把相機直接「伸進」她的裙底狂拍，嚇得她跌坐在地上飆淚。
綜合媒體報導，根據日本的網友在推特（Twitter）上表示，一名來自中國大陸的女 Coser「ALL（オウ）」參加 C96 活動時慘遭攝影師包圍狂拍，導致她跌坐在地；據了解，當時這名 Coser 身穿淺紫、白色的高衩旗袍，露出一雙修長美腿與胸前雪乳，供活動現場的攝影師拍攝美照，豈料過程中攝影師們疑似失控，上前將她團團包圍，這名 Coser 當下有些驚恐，此時部分攝影師開始拿著相機用「超低角度」拍攝她裙底風光，令她嚇哭跌坐在地，十分狼狽。
報導指出，這名女 Coser 事後也在推特上 PO 文回憶當時情況：「無論我講了多少次『太近了！請離遠一點！』卻沒有任何人聽我的話…」她亦感謝最後幫忙解圍的工作人員，並直言若之後再發生類似情況，「我會踢掉這些攝影師的相機！（我正在學拳擊）」
#C96#コスプレイヤー #コミケコスプレイヤー
今日中国人のコスプレイヤーにカメラマンたちが怖がってるのに近づいてローアングルで撮ってたりしててめっちゃかわいそうだった。誰かがスタッフを呼んできて撮影は中止されたけどスタッフがきててもスカートのなかにカメラを入れてる人がいた。 pic.twitter.com/BXHJaiNspw
— 愛宕atago1012夏コミ3日目 (@rubi0921) August 11, 2019
許多網友看了後紛紛為她感到心疼，留言表示：「這是在拍 AV 的現場嗎？」、「根本是被相機強暴了吧！」、「太可怕了，尊重 Coser 很難嗎？」、「完全不管界線的拍法」；此外也有人指出：「其實這是日本許多拍攝 Coser 現場的常態，很多 Coser 都深受其害…」（編輯：王錫謙）