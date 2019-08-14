領300萬女兒「贖身」！老掉牙的詐騙手法，仍有婦人險破財，埔鹽鄉陳姓婦人13日誤信詐騙集團電話，慌張連跑三家郵局，準備提款300萬元替捲入毒品案的女兒「贖身」，驚動住在隔壁的埔鹽鄉長許文萍，在鄉長的協助下，警方也緊急攔下陳姓婦人取款，陳婦的女兒正在公司上班，沒有被綁架。

埔鹽鄉陳姓婦人13日接到不明電話，傳來疑似女兒的求救聲「媽媽救救我」，表示被朋友陷害運毒，要300萬現金否則將有殺身之禍，陳婦趕緊動身去郵局要將身邊所有的積蓄300萬全部領出來。

陳婦人不疑有他，跟王姓丈夫商量後，便騎車衝去郵局領錢，吵鬧聲驚動隔壁鄰居埔鹽鄉長許文萍，她與夫婿一聽就知是詐騙，許文萍勸說王男報警，王男卻擔心說「女兒出事算妳的！」許文萍一邊安撫一邊趁機打電話給陳婦女兒，並利用通訊軟體Skype視訊給王男看，證明女兒平安。

許文萍表示，昨日中午，鄰居王男拿著手機，神情慌張的在屋外與人交談，說到「贖金300萬，最後180萬成交」，詭異的對話內容引起正要出門的夫婿注意，認為他正在跟詐騙集團通電話，上前搶過電話制止，對方卻哭著拜託不要掛掉電話，讓他們保持通話，否則女兒會有危險。

許文萍說，當時她在屋內聽到吵鬧聲也衝出阻止，但陳姓婦人已經早一步騎車衝去埔鹽郵局領錢，她只好趕快通報警方去攔阻。

警方表示，接獲報案後立刻衝到埔鹽郵局攔阻陳婦卻撲空，但據郵局表示，陳婦拿著手機，神情緊張的衝進郵局表示要領180萬鉅款，行員一看就覺得可疑，勸說陳婦可能是詐騙，陳婦又改口說要領70萬仍不成，便騎車離去，埔鹽郵局見狀立即告知鄰近鄉鎮分局，注意陳婦行為，拒絕付款。

許文萍說，她跟王男表示，這是詐騙，但對方不相信，甚至不敢掛電話報警，她靈機一動，打給王男其中一個女兒，並要了被害女兒的電話，致電後要求對方以通訊軟體Skype視訊回撥父親，王男看到女兒正在公司上班，沒有被綁架，才解除這一場騙局。



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