2020大選將近，台灣國防安全研究院統計，2017年台灣遭遇來自境外的網路攻擊，次數位居世界第一，高達2億466萬多次，民進黨彰化縣黨部成立「網路闢謠大隊」，縣黨部主委邱建富認為台灣淨網迫在眉睫，黨部結合律師和熱心夥伴成立「網路闢謠大隊」，捍衛自由與真相。

邱建富化身「網路清道夫」帶領黨團幹部，人手1瓶清潔劑，高呼「反對網路言語霸凌、打擊網路不實謠言、拒絕糟蹋言論自由、不容藉民主反民主」等口號，並一起行動噴灑白板，最後，再由邱建富用抹布擦擦拭掉白板上書寫的「假資訊」，宣示「網路闢謠大隊」成軍。

邱建富表示，香港為什麼會變成一國兩制，為什麼會讓中國管，因為中國在很早以前就實施白蟻政策，就是散佈很多他們的同路人，抹紅造謠在內部掏空完，馬上將他拿回來，變成說中國來管理，所以我們已經有這個情形，我們一定要更加堅強。今天成立網路闢謠大隊就是要來清淨這些空間。

邱建富指出，經統計，境外的網路攻擊大都來自中國的網路攻擊，不但對台灣造成重大影響，嚴重戕害民主體制，同時考驗台灣民主自由，更使得網路時代，台灣的選舉文化已從過去買票賄選變成造謠抹黑的資訊戰。

邱建富說，一則不實指控的網路訊息，當事人往往要花10倍以上的時間與人力澄清已造成的傷害，即使澄清也不能完全乾乾淨淨，連鎖效應掩蓋掉正確資訊，茲事體大已不容忽視。

邱建富強調，民眾可從臉書搜尋「彰化邱建富」，並且開啟聊天室，提供不實網路訊息給「闢謠大隊」，臉書小編會迅速回應同時啟動清淨機制，配合律師團處理，還給民眾乾淨的資訊空間，達成沒有造假與混淆視聽的自由言論。

邱建富也說明，為了遏止中國的網路攻擊，以及國內親中勢力見獵心喜的推波助瀾，彰化縣黨部由黨部法務組組長柯宏奇律師，邀集網路世代共同籌組律師團，觀察公眾議題論述，將用具體的行動回應不當的網路攻擊。