香港因修訂《逃犯條例》引發社會嚴重分歧，抗爭行動一波又一波，至今已持續兩個多月。今（ 14 ）日正逢農曆 7 月 14 日，有網友發起在深水埗警署外舉辦「深水埗激光燒衣積陰德祈福晚會」（註：燒衣是燒紙錢的意思），並呼籲參與者帶著雷射筆，大家一起用「激光燒衣」。晚上 8 時「燒衣」活動開始，警方如臨大敵，在警署外架設大型拒馬，附近天橋則站滿看熱鬧的民眾。

民眾越聚越多後，天橋上有人拿著雷射筆射向警署，警方隨即拿大聲公警告，拿雷射筆射向警方是「襲警行為」、「暴力行為」，要求民眾立刻停止，否則將動用武力。現場民眾與警方大聲互罵，示威者情緒沸騰，情勢一觸即發。

晚間 8 點半左右，大批民眾聚集在天橋底下，擺放水果、紙錢等祭拜物品，為燒衣作準備，不少年輕人在一旁折紙錢。祈福晚會開始後，示威者開始燒紙錢，並高喊「黑警還眼」。不久後，防暴警察出動，使用長盾推進，並且舉紅旗警告現場民眾，即將使用武力。

現場民眾相當鼓譟，不滿警察以示威者使用「鐳射槍」為由驅散示威者，大量群眾痛罵警察是「黑社會」。警方則使用大聲公，以激動的聲音警告大家離開欽州街，並要求群眾停止用「鐳射槍」射向警方。

目前防暴警察已暫時返回深水埗警署，警方再次用大聲公警告「如警方使用武力，無法確保你們的安全」；「會使用催淚煙等武力，警方迫不得已波及到欽州街一帶的居民」。

晚間 10 點 10 分左右，警方開始發射催淚彈，但附近民眾並不多，不了解為何警察如此決定，不少附近居民受到波及，怒罵港警「你是不是腦袋有問題…你到底是不是香港人」、「你們有沒有想過市民的感受」。另外，有警察要求路上的民眾快點進屋，反遭嗆「屋裡都是催淚彈煙霧，怎麼回去？」