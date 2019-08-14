中信兄弟強打「恰恰」彭政閔今日進行自己在花蓮棒球場的最終戰，他也沒有讓球迷失望，單場敲出3支安打，兄弟在陳子豪雙響砲、貢獻4打點的帶領下，終場以7:4擊敗統一獅。

統一此役首局再次靠著超級新人林安可的陽春砲開胡，不過兄弟奪勝企圖心強烈，下一個半局立刻展開反攻，先是王威晨敲出1分打點二壘安打，追平比分，之後陳子豪又掃出兩分跑，迅速逆轉比數為3:1。

4局下一出局後，周思齊敲出安打，之後王勝偉也跟著敲安，吳東融右外野的三壘安打帶有2分打點，讓兄弟擴大優勢為5:1。

統一今天面對兄弟先發黃恩賜打得並不好，首局拿分之後，直到第6局才再靠著林靖凱的三游間穿越安打再次得點，黃恩賜今天投5又2/3被敲8支安打丟2分，繳出準「優質先發」內容。

7局上，兄弟換上鄭凱文中繼，統一抓到反攻機會，先是潘武雄敲安上壘，之後江亮緯敲出1分打點三壘安打，讓球隊追到3:5。但兄弟下一局立刻有所回應，王威晨敲安後，陳子豪敲出他本場的第2轟，讓兄弟稍微拉比分到7:3。

9局上兄弟推出守護神李振昌關門，他雖挨了楊家維1發陽春砲，但之後三振掉蘇智傑，又讓潘武雄擊出滾地球出局，幫球隊守下勝利。

彭政閔此役4個打數敲出3支安打，完成猛打賞的演出，這是他生涯第2次在花蓮球場完成單場3安的演出，為自己在此的最後一戰畫下完美句點。