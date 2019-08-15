成軍14年的彰化市立舞蹈團，是由一群1、20歲具有舞蹈底子、熱愛舞蹈的學生組成，團員以舞會友，以舞綻放自信，公演是驗收舞蹈團1年來排舞的成果，31日晚間在彰化演藝廳公演，主題為《舞出咱ㄟ大年代》。

彰化市立舞蹈團是於民國94年12月成立、95年1月開始團訓，團員由年滿11歲至20歲具舞蹈基礎並熱愛舞蹈的年輕學子所組成，長期都固定每週六下午在全民健身運動中心進行團練，市長林世賢兼任舞蹈團團長，和總監吳淑婉老師和教學團隊精心策劃之下，舞團成長茁壯。

林世賢指出，彰化市公所積極推展藝文活動，文化藝術是豐富市民的精神糧食，而藝術的推廣需靠市民的鼓勵與支持，這也是市公所持續辦藝文活動的原動力。

林世賢表示，市立舞蹈團8月31日晚上的公演是以《舞出咱ㄟ大年代》為主題，演出的舞碼包括：《娉婷倩影伴潺湲》、《初生》、《孕》、《就愛大風吹》、《相知相惜》、《逆-那時此刻》、《憶青春》、《Reunion》、《時間走過》、《掌聲響起》、《朔.根》等。

林世賢強調，當晚欣賞舞蹈團的演出，將有如一場生命的體驗，帶領我們進入時光隧道，從鞦韆上的童年，盪進只要我喜歡有什麼不可以的叛逆，漸漸地進入兩小無猜、青梅竹馬的青澀情懷；當愛情成熟，掌聲響起中，家被築起、新生命被孕育，生命複製著一樣的發生。

支持舞團的彰化市長林世賢表示，藝術的推廣須靠市民的鼓勵與支持，這也是公所持續辦藝文活動的原動力，公所盼由彰化市立舞蹈團把彰化文化藝術向上提升，讓市民欣賞到更多的藝術表演。