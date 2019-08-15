每每經過台北車站或西門町都是人滿為患，究竟為何這兩個商圈能如此屹立不搖呢？有網友就好奇在 PTT 發問，不料卻引來不少內行人回應，透露商圈背後「不為人知的一面」。

原 PO 在 PTT 八卦版表示，當初台北的商圈漸漸往東發展，很多人覺得台北車站、西門町一帶會沒落，結果東區發展了，北車跟西門町商圈還活得很好；信義計畫區發展了，北車和西門町仍不受影響，反倒是東區沒落了…

原 PO 接著提到，北車到西門町商圈一帶，經常湧入大量觀光客，西門町更是外國背包客在台北的最大集中地，且中南部車站的商圈也一個個沒落，只有台北車站商圈穩穩的，他並好奇問及「台中車站商圈沒落了，高雄車站商圈也沒落了，為什麼台北車站、西門町商圈能屹立不搖呢？」

問題曝光，隨即引發網友熱論，許多人紛紛回應「書街整條都快死了」、「你要不要去數數看，現在閒置的店面有多少？」「北車以南，新店線沒什麼地方好逛啊」、「郝龍斌時期明顯復甦」、「現在是網購的時代了，去逛一圈什麼都不想買」、「西門就好走，實際上逛也沒什麼想買」。

另還有內行人指出，「西門町全盛時期，來來百貨、獅子林百貨、電影街不夜城，還有紅包場、舞廳、酒家，說以前我在西門町坐透明電梯，屋頂有遊樂場、海盜船，大概都沒人會相信。以前老台北，去西門町叫『去城內』，後來中華商場拆了之後就遜了一半，頂好商圈、信義區起來，又死了另外一半，這幾年也就捷運六號出口那邊有起來點，過了徒步區，往左往右往前都是空空的，自由行就比較有錢的住長虹，沒錢的住西門，交通方便，離台北車站也近。」（編輯：許苡晴）