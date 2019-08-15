一名澳洲型男畢斯利（ Brendan Beasley ）自曝過去曾規劃過一趟求婚之旅，將在希臘的愛琴海前浪漫的向女友求婚。卻沒想到在成行前，慘被女方甩了。最後他收起情緒，決定一個人去這趟旅行，並把價值 5000 澳幣（約 11 萬新台幣 ）的戒指投入愛琴海，放下這段過往，並也迎來更好的「嶄新人生」。

畢斯利從事電工工作，收入也算穩定。兩年前他想跟當時交往 3 年多的前女友求婚，也照女友的夢想，規劃一趟希臘聖托里尼的旅程，沒想到在出發 3 個月前，女友突然要求分手，讓他感到非常訝異，不知道是出了什麼問題。不過他仍然留著求婚戒指，想著女友也許會回心轉意再復合。

後來劇情急轉直下，女友在分手後不久就另結新歡，畢斯利也被傷透了心，最終決定由自己一人完成這趟「告別之旅」。當他到達希臘，由導遊幫忙拍攝，狠下心把這段愛情最後的「遺物」未能送出的婚戒，投入愛琴海，宣告告別這段苦澀的過去。

畢斯利也在兩年後貼出這段影片回憶：「即便這趟旅程和鑽戒花了很多錢，這仍然是個很棒的決定，丟掉戒指那一刻，感覺好像卸下肩膀上的重擔，我真的在那裡找到了自己。」

割捨了這段苦澀過去後，畢斯利也迎來「嶄新人生」！他遇見了一位加拿大女孩，兩人也交往同居 4 個月，未來他也將離開澳洲前往加拿大。當畢斯利被問到「後悔丟那枚戒指嗎？」他堅定地回答：「不會，這件事讓我獲得更好的結局」。