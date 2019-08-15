一名澳洲型男畢斯利（ Brendan Beasley ）自曝過去曾規劃過一趟求婚之旅，將在希臘的愛琴海前浪漫的向女友求婚。卻沒想到在成行前，慘被女方甩了。最後他收起情緒，決定一個人去這趟旅行，並把價值 5000 澳幣（約 11 萬新台幣 ）的戒指投入愛琴海，放下這段過往，並也迎來更好的「嶄新人生」。
畢斯利從事電工工作，收入也算穩定。兩年前他想跟當時交往 3 年多的前女友求婚，也照女友的夢想，規劃一趟希臘聖托里尼的旅程，沒想到在出發 3 個月前，女友突然要求分手，讓他感到非常訝異，不知道是出了什麼問題。不過他仍然留著求婚戒指，想著女友也許會回心轉意再復合。
後來劇情急轉直下，女友在分手後不久就另結新歡，畢斯利也被傷透了心，最終決定由自己一人完成這趟「告別之旅」。當他到達希臘，由導遊幫忙拍攝，狠下心把這段愛情最後的「遺物」未能送出的婚戒，投入愛琴海，宣告告別這段苦澀的過去。
畢斯利也在兩年後貼出這段影片回憶：「即便這趟旅程和鑽戒花了很多錢，這仍然是個很棒的決定，丟掉戒指那一刻，感覺好像卸下肩膀上的重擔，我真的在那裡找到了自己。」
割捨了這段苦澀過去後，畢斯利也迎來「嶄新人生」！他遇見了一位加拿大女孩，兩人也交往同居 4 個月，未來他也將離開澳洲前往加拿大。當畢斯利被問到「後悔丟那枚戒指嗎？」他堅定地回答：「不會，這件事讓我獲得更好的結局」。
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So after this video has apparently gone viral over the last couple of days, there’s a whole bunch of people throwing in their 2 cents, I’ve been on the radio, on tv, all over social media platforms, and I’d just like to say from the bottom of my heart, I’d like to take this chance to apologise… to absolutely nobody. #notbhed #2yearslater
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