▲畢斯利也被傷透了心，把這段愛情最後的「遺物」未能送出的婚戒，投入愛琴海，宣告告別這段苦澀的過去。（圖／翻攝 IG besus___ ）
▲畢斯利也被傷透了心，把這段愛情最後的「遺物」未能送出的婚戒，投入愛琴海，正式告別這段苦澀的過去。（圖／翻攝 IG besus___ ）

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

一名澳洲型男畢斯利（ Brendan Beasley ）自曝過去曾規劃過一趟求婚之旅，將在希臘的愛琴海前浪漫的向女友求婚。卻沒想到在成行前，慘被女方甩了。最後他收起情緒，決定一個人去這趟旅行，並把價值 5000 澳幣（約 11 萬新台幣 ）的戒指投入愛琴海，放下這段過往，並也迎來更好的「嶄新人生」。

畢斯利從事電工工作，收入也算穩定。兩年前他想跟當時交往 3 年多的前女友求婚，也照女友的夢想，規劃一趟希臘聖托里尼的旅程，沒想到在出發 3 個月前，女友突然要求分手，讓他感到非常訝異，不知道是出了什麼問題。不過他仍然留著求婚戒指，想著女友也許會回心轉意再復合。

▲最後他收起情緒，決定一個人去這趟旅行，並把價值 5000 澳幣（約 11 萬新台幣 ）的戒指投入愛琴海（圖／翻攝 IG besus___ ）

後來劇情急轉直下，女友在分手後不久就另結新歡，畢斯利也被傷透了心，最終決定由自己一人完成這趟「告別之旅」。當他到達希臘，由導遊幫忙拍攝，狠下心把這段愛情最後的「遺物」未能送出的婚戒，投入愛琴海，宣告告別這段苦澀的過去。

畢斯利也在兩年後貼出這段影片回憶：「即便這趟旅程和鑽戒花了很多錢，這仍然是個很棒的決定，丟掉戒指那一刻，感覺好像卸下肩膀上的重擔，我真的在那裡找到了自己。」

▲畢斯利藉由這趟希臘之旅，成功捨棄過去。（圖／翻攝 IG besus___ ）

割捨了這段苦澀過去後，畢斯利也迎來「嶄新人生」！他遇見了一位加拿大女孩，兩人也交往同居 4 個月，未來他也將離開澳洲前往加拿大。當畢斯利被問到「後悔丟那枚戒指嗎？」他堅定地回答：「不會，這件事讓我獲得更好的結局」。

相關文章

鉅亨網 / NOWnews

RBA副總裁：中美貿易戰恐導致全球自我實現式經濟衰退

FotoJet (1)

分手范冰冰超憔悴！李晨爆瘦照曝光 　網驚：認不出來

S__241025035-1280x640

台中好湯溫泉季　漫遊谷關泡湯趣歡樂連連

更多文章

館長寶寶

韓連一根腳毛都比不上？　館長點名國民黨「唯一希望」

有網友挖出 30 年前，成龍聲援 64 天安門事件的照片，懷疑自己「眼睛業障重」。

30年的改變？成龍曾聲援64天安門　今卻成領頭「護旗手」

▲日前發生於斯里蘭卡的牙節（ Perahera Festival ）就出現一個讓人心碎的畫面。（圖／ Save Elephant Foundation ）

70歲母象遊行10日！華服一掀見「殘忍事實」　眾人心揪了