動物表演持續在世界各地發生，殘酷的畫面仍不斷上演，許多國際動保組織也正在努力遏止這項行為。日前發生於斯里蘭卡的牙節（ Perahera Festival ）就出現一個讓人心碎的畫面，一隻名為提琪莉（ Tikiri ）的 70 歲高齡母象被當作遊行的道具，披上華麗的布衣連續走了 10 日，沒想到一掀開卻見到骨瘦如柴，「殘忍事實」讓人不禁淚流滿面。

牙節是斯里蘭卡當地的傳統佛教節日以優雅的服裝慶祝，於 7 月和 8 月在斯里蘭卡的康提舉行。這歷史性的遊行活動每年舉行一次，以向佛陀的「神聖佛牙遺物」致敬，佛陀位於康提的佛牙寺（ Sri Dalada Maligawa ）。

動保團體「拯救大象基金會」（ Save Elephant Foundation ）創辦人提到查利特（ Lek Chailert ）指出，在遊行當晚，至少有 60 多頭大象被迫當成表演道具，但活動中有大量的人群噪音、音樂，還會施放煙火，大象會因此感到非常害怕，走路的速度變很慢，提琪莉就是其中之一。

「拯救大象基金會」選擇在 8 月 12 日「世界大象日」曝光這些照片，圖中可以看到 70 歲高齡的提琪莉，全身被覆蓋上華麗的布衣，以掩飾底下瘦到見骨，甚至每根肋骨都清晰可見的「殘酷事實」。

查利特指出：提琪莉被迫走上好幾公里、工作到深夜，甚至忍受噪音煙火連續 10 天。當人們因慶典快樂時，沒人注意到牠在華麗服飾下，骨瘦如柴的身驅、虛弱的身體狀況。

「拯救大象基金會」貼文也指出：佛祖的精神在於大愛、不造成傷害、善良與同理心，該是時候遵守了，如果我們依然認為這樣的情形是可接受的，那就無法帶給大象們一個和平的世界。

據《都市報》報導，主辦活動的佛教寺廟「 Sacred Tooth Relic 」則回應，動物們一直都有得到「妥善照顧」，而提琪莉已經接受獸醫檢查了。