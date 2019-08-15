泰國一名 48 歲男子，在涼亭內吃榴槤配 30 度烈酒後，竟然猝死於路邊！醫師提醒，榴槤會干擾體內「解酒」，尤其是飲用酒精濃度高達 30 度的烈酒，這 2 種搭配堪稱「死亡組合」！

根據泰國媒體《 thairath 》報導，昨（ 14 ）日上午 6 時 30 分，泰國春武里府（ Chonburi ）梭桃邑縣（ Sattahip ）警方接獲報案，一名男子倒臥陳屍在涼亭的椅子上。警方前往現場確認，死者為 48 歲男子，裸身倒在涼亭內，粗估已死亡 5 小時。

現場也發現留有酒精濃度高達 30 度的白酒空酒瓶及空的榴槤盒，可能就是死者生前的食物。死者朋友表示，男子每天都出門做買賣古董的生意，昨日回程路上停下來在涼亭內吃飯。朋友雖然警告過他，吃榴槤配酒可能會死，但頑固的男子回道「我是當地人耶，怕什麼」，不聽勸終究釀成悲劇。

心臟科醫師提醒，「榴槤配酒」有致命風險並非謠言。榴槤中含有大量的硫化合物，使乙醛脫氫酶的活性減弱 7 成，而乙醛脫氫酶能夠加速酒精分解代謝。因此榴槤配酒，容易引起酒精中毒，尤其上述案例飲用的是烈酒。提醒民眾，榴槤與酒不要配著吃，飲酒也不要過量，以免危害健康。（編輯：林奐妤）

※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！