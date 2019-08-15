YouTuber「硬漢兄弟」黃包包與女友閃亮亮先前三度外流性愛影片，小倆口知名度一夕間爆漲，事後還被爆出分手，但兩人皆有出面否認傳言，繼續在IG上大放閃。風波後重新振作，閃亮亮也將關閉的臉書粉專重新開張，恢復過去積極經營社群網站的日常，近日她PO出一系列自拍，大秀事業線之外還拿著一支棒棒糖狂舔，誘惑神情令粉絲超心動。

閃亮亮近日在IG曬出甜美自拍，身穿V領上衣的她露出若隱若現的深溝，手上拿著喜愛的大棒棒糖，高興寫下：「全家有種棒棒糖，是那種超級大隻的，就是我手上這隻啦，蘋果口味超級好吃！」，繼續往左滑照片越來越清涼，深溝越來越明顯之外還加碼釋出吃棒棒糖的影片，用天使臉孔對著鏡頭又含又舔，養眼畫面超撩人。貼文貼出一天就有五萬人按讚，也引來粉絲朝聖留言：「想當妳棒棒堂（糖）」、「影片母湯哦，惹火」、「亮亮就是漂亮」。

今年1月，黃包包和閃亮亮驚傳2部性愛影片外流，雖畫面中女方遮住臉部，但男主角側腰處有明顯刺青，經網友比對確認就是黃包包本人，報警處理後影片隨之下架。不料幾個月後又流出兩人其他激戰片，被網友質疑是在炒新聞，閃亮亮還將IG上與男友的合照全數刪除，傳出感情生變，不過兩人皆出面駁斥分手傳言，繼續在網上曬恩愛。

風波後不少粉絲心疼他們，上週七夕兩人分別在網上大曬閃文，粉絲們看到後留言鼓勵他們：「經歷風波挺過去，感情更加堅定」、「一段感情要長久維繫真的不容易，祝福你們」、「做妳自己，過你精彩生活….加油」，但還是有網友吐槽：「沒那部片我真的不知道他們」、「走出低潮但走不出我的D槽」、「期待新片上映」。（編輯：吳俐文）