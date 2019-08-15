南韓天團BTS（防彈少年團）近期宣布休假，但10月底將重啟工作，把「LOVE YOURSELF : SPEAK YOURSELF」演唱會唱回首爾奧林匹克主競技場，不過他們今年起的韓國演出全採抽籤制，昨（14日）公布第一輪結果，不少ARMY（粉絲名）哀號槓龜，成員JIN似乎聽到心聲，主動表示會勸公司再加場，甚至拉JIMIN作伴，暖哭不少歌迷。

BTS以「LOVE YOURSELF」為主題的演唱會自去年8月在首爾奧林匹克主競技場展開，事隔一年多，將把演出唱回首站場地，更宣布10月26、27、29日三場次，但他們演出全採抽籤制而非搶票，仍有大批國內外粉絲加入會員參與，但結果公布後數位歌迷紛紛槓龜，難過在社群發文，成員JIN看見後就表示，會試著跟公司建議加場，但不敢保證會成功，JIMIN也回應留言，期盼老闆房時爀能點頭答應，他們的舉動讓不少落選粉絲感動。

其實因為南韓兵役法的修改，男生最晚30歲當兵的規定已壓低至28歲，而1992年出生的JIN明年將滿入伍門檻，不少粉絲為了BTS，願意花大錢飛至國外見偶像，把握他們剩餘不多的合體演出機會。