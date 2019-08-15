兩年一度的「台北國際航太暨國防工業展」15日至17日在台北市世貿中心展覽一館舉行，蔡英文總統今（15）日上午出席「2019臺北國際航太暨國防工業展」、「臺灣無人飛行載具展」開幕典禮，她肯定我國國防自主發展，能夠持續擴大競爭力。

本屆「台北國際航太暨國防工業展」國防館規劃「國機國造時光隧道、聯合作戰裝備、軍民通用科技、模擬互動體驗及國防菁英招募」等五大展區，共計展出81項武器裝備及研發成果，展出亮點包括改良型「騰雲」大型無人機、反輻射無人機、二代雲豹甲車、「勇鷹」國產高教機模型。

蔡英文致詞時表示，台灣航太產業，從2016年突破千億大關後，到去年更超過了1,200億元，再加上外商持續加碼訂單，航太產業出口產值成長超過60%。這些好成績也代表我國航太產業深受國際肯定。不論是航太產業還是無人機，只要我們繼續緊密合作，一定能夠持續擴大競爭力，帶來更加蓬勃的發展。

蔡英文進一步說明，這三年來，我們從「國機國造」開始逐步推動，提升國防自主技術，高教機就是要堅持國造，不僅把訂單留在國內，留住我們航太研發的能量，更為航太產業的未來打下基礎。

蔡英文指的「國機國造」，就是漢翔公司與中科院航研所以IDF經國號戰機為藍本，加以修改與研發的高級教練機。高教機原本稱為「藍鵲」，不過空軍司令部在今年初於臉書專頁展開高教機命名票選活動，「勇鷹」獲得最高票，但是空軍至今仍不願對外公布。外界質疑「勇鷹」與主張國機國造的總統蔡英文諧音，政治味濃厚，是空軍迄今不敢公布的原因之一。

中科院航研所長齊立平表示，於國防工業展中展示的高教機模型僅為「裸機」，正式塗裝會連同命名投票結果於今年9月出廠典禮時宣布。