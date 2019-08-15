香港反送中衝突越發激烈，這場捍衛民主與自由的戰爭，現也登上最新一期美國《時代雜誌》的亞洲版封面，主題為「我們已處於不歸路：一系列抗議活動如何演變成一場保衛香港靈魂的傾全力戰役。」

文章指出，早在香港街道成為戰場之前，北京當局與香港的靈魂之戰已經悄然展開。在中國國家主席習近平的領導下，共產黨已對香港-這個擁有全中國最自由的法院、學校、媒體和經濟體系的地方，逐步進行控制。香港末代總督彭定康（ Christopher Francis Patten, Baron Patten of Barnes ）表示：「言論自由與大學自治權的削弱，以及對法治的破壞，這些都增加了人們的焦慮。」

面對可能來臨的鎮壓，文章也表示，抗爭者似乎已做好準備，迎接當權者致命一擊。很顯然的，多數香港人都願意為了保衛自己引以為傲卻逐漸消失的自由而作出犧牲，即使這意味著香港的經濟、金融中心地位可能受損。同時，這場自 1989 年天安門事件以來最大的抗爭活動，也考驗著習近平的克制力與遵守全球規範的意志有多強。在中美貿易戰和經濟增長放緩的前提下，大多數人都認為，天安門事件重演的可能性並不高。

但即便如此，一場「較不血腥」的鎮壓仍然可能出現，就像北京當局對於新疆穆斯林的問題，國際輿論對習近平能施加的壓力並不太高。此外，文章也引述了政治分析員、支持爭取民主人士，乃至於抗爭者，幾乎都對這場危機的結局持悲觀看法。一名 24 歲的前線示威者 Sav 說：「這是我們的最後一招了，如果連政府都不願意保護香港，那為何還需要政府的存在？我不認為事情會輕易落幕。」