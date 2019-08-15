彰化縣埔心鄉前天發生1名3歲女童被車撞傷意外，一名母親牽著女兒的手到對街丟垃圾，女童突然掙脫媽媽的手衝到對面，對向轎車煞車不及直接撞上女童，女童當場被撞飛，造成女童僅臉部、下巴有擦傷，無生命危險，驚險畫面也被民眾po上網，網友直呼「媽祖保佑」。

埔心鄉員鹿路四段13日，一名3歲女童陪媽媽倒垃圾，媽媽倒完垃圾後牽著女童的手準備過馬路，走到路中間，女童突然掙脫媽媽的手要衝到對面，對向轎車煞車不及直接撞上女童，女童臉部、手擦傷，幸好沒有生命危險，目擊民眾直呼「太驚險」。

民眾貼上兩段影片，一個角度是垃圾車後方行車紀錄器，清楚看到女童媽媽倒完垃圾後，來不及拉住女兒的手，女童逕自衝過雙黃線，而對向車道的銀色轎車，沒有注意到突然出現的女童，雖然緊急剎車，但還是把女童撞倒，清潔隊員聽到聲響回頭，才發現發生意外。女童母親驚嚇呆立，隨後才趕快抱起女童，而另一角度更清楚看到，女童是突然從垃圾車後方出現的，銀色轎車撞倒女童後，駕駛和副駕的乘客也立刻下車查看，還好女童臉部胸前有輕微擦傷，沒有生命危險。

女童母親今天照常到超商上班，她說，當天孩子突然掙脫讓她措手不及，還好轎車速度不快，雖撞到但傷勢不嚴重，女兒當下嚇得大哭，女童母親直說，以後再也不敢帶女兒去丟垃圾。

事後家長和轎車駕駛都沒有報案，也沒有呼叫救護車前往，溪湖警分局舊館派出所表示，該案當事人未向警方報案，不過警方已擷取畫面，針對孩童違規穿越馬路或是否違反兒少法等進行深入了解。