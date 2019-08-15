第13屆「菊島盃」國際少年棒球錦標賽賽事，15日下午5時30分在澎湖外垵國小舞龍、山水國小舞獅及文光國中舞蹈中，熱鬧的氣氛下隆重揭開序幕，澎湖縣長賴峰偉擔任開球嘉賓的打者，不料剛上場的第一球就慘遭「球吻」，留下有趣的畫面。

今年除了有國內16縣市66隊參賽，國外包括有韓國、日本、中國大陸和香港等5支外國勁旅前來挑戰，比賽自15日起在中山、東澳、大城北、講美及縣立體育場等處球場，區分17組進行循環預賽，取34強於8月18-20日進行34強決賽。

澎湖縣政府教育處表示，澎湖縣培育的代表隊講美、興仁及石泉，不論是在國際賽事或是縣內四季聯賽中皆有傑出表現，冀望在本次賽事中將大展身手技冠群倫， 6天的賽程希望大家前往觀賽，為澎湖的代表隊加油打氣。澎湖縣參賽的的興仁國小將對上新北汐止，在講美球場由講美對上南市省躬；8月16日在中山棒球場石泉對上桃市光明，這些資格賽絕對緊張刺激精彩絕倫。

去年澎湖縣政府招考棒球專任教練，由原台東豐田國小教練顏壯煒獲選，顏教練多次帶領豐田國小奪得全國佳績並曾為U12中華隊教練。石泉國小在顏加入後，教練團分工更加完整，去年拿下縣運和縣內選拔賽冠軍，菊島盃也打進16強，七月份受邀參加MLB次少棒賽，也打出另人激賞的比賽內容。