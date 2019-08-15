還記得宏碁所推出的「智慧佛珠」產品嗎？如今佛珠再進化了！酷碁公司今（15）日發表全新易付佛珠「珠運通／一卡通念珠」，為酷碁公司、北港武德宮、一卡通票證公司三方合作之全新穿戴式支付產品。

宏碁於去年擴大「創新週邊產品業務」，將分割本來屬於資訊產品事業群下面的小單位，獨立成立酷碁股份有限公司（Gadget technology corporation），操盤電競周邊及智慧生活兩大產品線。而這次的智慧型佛珠產品，就是屬於酷碁下的品牌。

北港武德宮以文化創意見長，在宗教界獨樹一格，運用財神信仰相關元素推出叫好又叫座的文創產品。「珠運通」命名取自諧音諸運通，首波發售一萬條，且兩款各800條經北港武德宮法會加持，祝福信眾無論祈求財運、事業、學業、姻緣等運勢皆能順利亨通。

這款產品最大的特色就是能藉由一卡通的功能，在不同消費場景有了便利的支付需求，在購物結帳或搭公車時，使用者將更快速地完成支付動作，不用花時間找錢包或卡片，既增加便利性也兼顧安全性。

這款智慧佛珠也可利用一卡通的交易查詢功能，如遇到長輩有不小心走失的緊急狀況，可透過此功能搜尋交易紀錄作為協尋參考。

一卡通總經理程子箴表示，一卡通的服務與民眾生活習習相關，為讓一卡通能更貼近民眾生活，積極與各產業跨界合作推出各種型式的穿戴式支付商品，如智慧手錶及智慧指環等。此次與酷基及武德宮跨支付、科技及宗教領域合作，帶給民眾支付的便利性，更帶來心靈安定的力量，為支付提供更多元化的選擇。

酷碁公司董事長高樹國表示，酷碁公司長期致力於推出提升生活品質之智慧周邊產品，繼第一代智慧佛珠大受好評之後，他們亦積極創新、將科技結合宗教人文之產品，並且希望能將智慧生活的便利性推廣至更多族群與使用場景。此款初階入門的孝親款智慧佛珠，能夠成為一個橋接點，讓更多懼怕科技轉變的長輩輕易體驗科技帶來的好處。而晚輩也能藉由這樣的穿戴式科技產品，表達對長輩的關心、拉近彼此因科技所造成的距離。

業者表示，子女在餽贈「珠運通／一卡通念珠」的同時，可先存放儲值金以表達對長輩的關心。如此的孝親互動不僅針對長輩平日花費用度、追蹤消費位置有所拿捏，還能夠更加了解長輩日常所需，進而提供經濟上的關心與支援。