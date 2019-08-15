香港反送中越演越烈，不少在韓發展的中國大陸藝人表態支持港警鎮壓，舉動傳回南韓讓不少網友傻眼，媒體跟進報導也被對岸網軍翻牆留言罵翻，而在這節骨眼上，韓星金義聖第一個站出來發聲為香港祈福，雖然同樣遭到中國大陸網友痛罵，但他不畏懼，更貼出「六四天安門事件」王維林擋坦克車的照片，勇於表達自己心聲。

因《屍速列車》走紅的最強配角金義聖，時常在節目表達自我看法，做自己的態度深受不少網友喜愛；而近日因香港反送中事件，在韓發展的中國大陸藝人紛紛表態支持香港鎮暴警察，引發中韓網友筆戰，結果金義聖今（15日）就在IG貼上香港反送中街景圖，表示「我們正在看著你，為你祈禱」，並Hashtag「為香港祈禱」，引發對岸網友不滿。

中國大陸網友翻牆攻擊金義聖IG，嗆聲表示「關你什麼事？」並說南韓張紫妍、世越號、勝利事件都沒解決，所以他沒資格評論，但有網友出面反駁，指每個人都有言論自由，雙方鬧得不可開交，金義聖認為中國網軍發言太沒禮貌，正面迎擊表示：「習近平知道稅金都浪費在你們這些人身上嗎？」

金義聖IG經過網友一天的洗版，晚間再度貼出「六四天安門事件」王維林擋坦克車的照片，用英文寫下「Ok. Tell me about this.」再度氣炸中國大陸網友，回嗆「中國政治問題和你有什麼關係？為什麼要向你解釋？管好你自己」要求金義聖不要干涉其他國家的事。