collage
▲秀英與鄭敬淏進戲院支持潤娥新作。（圖／潤娥、鄭敬淏IG）

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

南韓女天團「少女時代」成員潤娥與曹政奭主演的電影《極限逃生》在韓上映開紅盤，上映14天觀影人次突破630萬，今（15日）兩位主角進戲院答謝時，影迷驚見秀英跟她男友鄭敬淏現身觀眾席，成為場上另一注目焦點。

▲秀英與鄭敬淏大方露面支持潤娥。（圖／韓網）

《極限逃生》上映票房亮眼，更擊敗同時上檔、由朴敘俊主演的《驅魔使者》，今觀影人次已達到6,396,118人，人氣不容小覷；為了答謝影迷，主演潤娥與曹政奭進戲院答謝觀眾，但民眾卻意外目擊到秀英跟她男友鄭敬淏也在現場，據悉2人是刻意選在主角現身的場次約會，以行動支持成員，讓SONE（粉絲名）倍感窩心。

秀英與鄭敬淏交往將邁入第7年，是深受大家喜歡的演藝圈情侶，2人不但很少吵架，也常常在社群網站放閃，急得粉絲一直催婚，但對於結婚，女生曾表示「因為上了年紀，所以目前沒有計畫」，雖然沒有正確答案，大家依然希望看到小倆口步入禮堂。《極限逃生》8月30日在台上映。

相關文章

▲《極限逃生》林潤娥詮釋宴會餐廳職員角色，意外遭遇危機（圖／車庫娛樂）video

被力讚「聰明的演員」　潤娥《極限逃生》演技體力大爆發

12249994_1100175506669080_9050111051785334236_n

預言「少女時代」明年合體絕對翻紅　蒂芬妮辣秀水蛇腰

▲現在台北的房價逐漸提高，許多民眾紛紛哭喊「買不起房」。（圖／取自 pixabay ）

住比偶像貴？台北房價超越「東京首爾」　神人一語秒打臉

更多文章

collage

《屍速列車》男星為香港祈禱　貼「六四坦克人」開嗆大陸

collage

一代女神相約逛街　釣到宋慧喬「微笑現身」喊4字

1

王嘉爾、賴冠霖向人民幣低頭　韓網傻眼引爆「中韓大戰」