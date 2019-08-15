南韓女天團「少女時代」成員潤娥與曹政奭主演的電影《極限逃生》在韓上映開紅盤，上映14天觀影人次突破630萬，今（15日）兩位主角進戲院答謝時，影迷驚見秀英跟她男友鄭敬淏現身觀眾席，成為場上另一注目焦點。

《極限逃生》上映票房亮眼，更擊敗同時上檔、由朴敘俊主演的《驅魔使者》，今觀影人次已達到6,396,118人，人氣不容小覷；為了答謝影迷，主演潤娥與曹政奭進戲院答謝觀眾，但民眾卻意外目擊到秀英跟她男友鄭敬淏也在現場，據悉2人是刻意選在主角現身的場次約會，以行動支持成員，讓SONE（粉絲名）倍感窩心。

秀英與鄭敬淏交往將邁入第7年，是深受大家喜歡的演藝圈情侶，2人不但很少吵架，也常常在社群網站放閃，急得粉絲一直催婚，但對於結婚，女生曾表示「因為上了年紀，所以目前沒有計畫」，雖然沒有正確答案，大家依然希望看到小倆口步入禮堂。《極限逃生》8月30日在台上映。