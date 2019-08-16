創作歌手廖文強日前已經發行專輯《活著是對命運最好的反抗》，對於這次發片，他感嘆：「終於寫出來了！」會有這樣的心得，他解釋，原本以為自己做不到，如今終於做對一件事，讓他非常的歡喜。讓人疑惑的是，怎麼會有「做不到」的感受呢？

廖文強說道，從2015年結束後，一直都在寫新歌，但是都不滿意，「怎麼寫都覺得好像沒有很喜歡，我發現真的是自己的問題。」直到真的萬事俱備，自己也準備好了，才推出新專輯。

對於作品如此苛求，其實來自於廖文強的個性，他是一個對自我要求很高的人，不過偶爾還是會讓自己放鬆，提到解壓方法，他眼睛都亮了，他笑說最愛靠吃舒壓，「最喜歡吃麻辣鍋、燒肉、水果。」他滿足的表情，讓人覺得非常親近，就像鄰家大哥哥分享著日常。除了吃之外，廖文強說另外一個方法就是打掃家裡，「那是在心理壓力非常大，事情有做到的時候才會出現。」

說起打掃，廖文強也算是整理高手，跪在地上餐地板、整理東西，都是強項，他虧自己有強迫症，一個月至少會大掃除一次，不過近期則是因為太忙，連洗好的衣服都沒有收，邊說他邊露出遺憾的表情，讓人失笑。

頂著台大畢業的高學歷，他一直都給自己非常大的壓力，國中就讀數理資優班，但他始終過得很壓抑，考高中時還因為是班上最低等級而哭了，他自嘲：「就像是陪考一樣。」但他遇到了貴人，某天數學老師拿了一本英文雜誌給他，希望數理不好的他，能好好鑽研英文，說到這裡，廖文強非常感謝，他說人生中有兩個啟蒙老師，另外一位在高中的最後一堂英文課時，因為老師知道他很喜歡音樂，所以寫了一句話給他，到現在他都清楚記得那句話——「Be true to yourself.」

這句話好似有魔力般，支撐他到了現在，對於一路走來，廖文強用平靜的語氣說，「我的人生沒拿過第一名。」出去比賽皆是第二名，這讓他很無奈又失落，可樂觀的他，慢慢的轉換想法，「後來覺得第二名不代表你不好，只是不是第一名，不是代表你什麼都不是。」就算沒有入圍金曲，他也認為應該要繼續創作，心存善念、盡力而為。

說著這句話的廖文強，充滿了內斂的光芒。