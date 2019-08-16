最近很夯的愛情劇《我們不能是朋友》，劇情中，劉以豪帥臉先後被下屬、前任情人及情敵打過，身為整部戲最常被打的苦主，他開玩笑說:「若要選擇反打一位，最想打醒的就是夏若妍飾演的前女友角色！」

他解釋，因戲裡「褚克桓」和「高子媛」的感情早已變調，但女方始終執迷不悟，不願面對現實，兩人幾乎每次對戲都是在吵架，無法好聚好散的角色性格，讓劉以豪大呼恐怖，直言:「天啊！那是什麼纏身？也太可怕了，好像不管走到哪裡，只要開一扇門，她就會在你面前的感覺。」

劉以豪認為，當感情走到盡頭，有時候給彼此一些空間和距離，也許會有改變的機會，倘若是死纏爛打，那真的是太可怕了！如果要與舊情人共事相處，他的觀點是：「分手若要分得乾淨，還是一陣子不要見面比較好。」

郭雪芙則是在被問到當感情觸礁，是否會挽回舊情人時？一臉認真的回應:「我要看他有沒有喜歡上別人啊！如果有，我就會讓他去。」倘若男友不是喜歡上別人，而是兩個人的感情單純變淡的話，她會想辦法，試試讓兩人的感情回溫。郭雪芙透露即便和前任情人是不愉快的分手，也能和對方一起工作，「但我會跟他保持距離，不可能跟他再當朋友。」

另外，在本週劇情中，孫其君面對女友郭雪芙堅決分手，同時無法忽視父親卜學亮在身邊流露出的關心，讓他克制不住情緒掉下男兒淚。他透露，拍攝前花了很多時間在揣摩戲裡「黎皓一」的個性和想法，「『黎皓一』儘管在其他人的面前都能撐住，唯獨在爸爸面前會卸下面子和武裝。」

孫其君回想起拍攝當下，導演喊卡之後，他仍持續哭了一段時間，才調整好情緒，平復心情。據悉孫其君本人和爸爸的親子關係很好，可惜父親幾年前過世離開他，思父心切，讓他往後只要遇到有父子親情的戲份，都會格外珍惜與對戲演員的緣分。 《我們不能是朋友》每週五晚間10點在台視播出、每週日晚間8點在八大戲劇台播出，敬請鎖定收看。