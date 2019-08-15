「反送中」不斷延燒，身為亞洲金融中心的香港也面臨不少外資出走的危機，有網友就好奇問及「台灣會取代香港成亞洲金融中心嗎？」沒想到眾人答案竟「一面倒」，直言「做夢！」認為新加坡才最有可能。

原 PO 在 PTT 八卦版表示，他有個疑問，就是大家在說取代香港成為亞洲金融中心時，大多會提到新加坡，好奇「為什麼都沒人提到東京呢？」他接著指出，東京是世界 GDP 最高的城市，日本是世界第三大經濟體，並直問「為什麼東京沒辦法成為亞洲金融中心呢？」

問題一出，隨即引發網友熱論，大家紛紛留言「台灣的制度和機場都無法取代香港」、「絕對是新加坡」、「你有問過新加坡嗎」、「不要再做夢了，認清現實好嗎」、「台灣只要不亡國就滿足了」、「新加坡跟香港在法律上可能比較好接軌，都是英國系統」、「台灣有準備好嗎？先蓋出個像樣的機場再來」、「不會，銀行格局都太小」。

另還有人認為「台灣不敢開放大陸人進來洗錢」、「因為大陸不會把金融命脈交給台灣，所以台灣根本不適合發展金融中心」、「真的新加坡最可能！台灣專心把自己精密機械。半導體，化工，資工，頂多加個觀光基礎做好就好，台灣金融人才與政府意識真的條件不夠，要做金融中心也得犧牲一部分政府掌控權，而且這20年香港只有金融茂盛。利益沒辦流入一般民眾雨露均霑」。（編輯：許苡晴）