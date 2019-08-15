香港反送中抗議已持續十周，6 月至今已為此爆發多起警民衝突，暴力程度也一再升級，儼然成為 97 年回歸以來最大的危機。今（ 16 日）開始又將有連續三場大型示威活動進行，香港人恐怕又得度過另一個不平靜的週末。

綜合港媒報導，由香港大專學界國際事務代表團及連登團隊「我要攬炒（粵語，玉石俱焚）」，16 日晚間 8 點至 10 點，將在中環遮打花園舉辦「英美港盟、主權在民」集會，爭取國際支持，已獲警方發出不反對通知書。港星何韻詩及香港民主派政黨「眾志」秘書長黃之鋒等人也將到場參與。主辦方表示，這場晚會有兩大訴求，一是促請英國政府關注北京違反《中英聯合聲明》，二是促請英美兩國通過《民主與人權法案》；並稱活動已得到全球至少 10 個國家、 30 個城市支持響應。

此外，還有香港作家阿樹提出的「金融抗爭」，號召港人在 16 日一起擠兌，把港幣從銀行帳戶中領出來以癱瘓金融。消息一出，也讓外界相當憂心，若真的這麼做，有專家初步估計這將使香港外匯存底大減 500 億美元，很可能對香港的金融體系造成重大打擊。各國也密切注意可能的影響與後續發展。

最後，8 月 18 日將登場的「八一八大遊行」也是另一個焦點。這場由香港民間人權陣線發起的示威，主題為「止黑暴，制警亂」，聲稱要號召 300 萬人上街，除了抗議港府和警方執法手段粗暴，也要再度重申五大訴求。由於香港網路上昨（ 15 日）才有網友貼出疑為解放軍車入港的照片，擔心是否為了鎮壓 8 月 18 日的遊行而來，引發港民熱議，要大家多加小心。目前所知香港警方只准許當天在維多利亞公園集會，但禁止民陣舉行公眾遊行及在遮打道行人專用區的集會，民陣已針對此事，向公眾活動及遊行上訴委員會提出上訴。