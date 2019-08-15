想必不少人都曾看過，安全帽店選擇開在租金、房價較高的「三角窗」店面，先前曾有網友在《 mobile01 》論壇好奇詢問，安全帽利潤是否很高？開在三角窗卻大多屹立不搖，貼文立刻引發網友熱議，並釣出家中開安全帽的網友親自揭密背後原因。

原 PO 以「安全帽真的利潤很高嗎？」為題，貼文指出 2010 年後房價飆漲，導致店面租金也不斷提高，以前大台北地區三角窗都是超商、國際品牌速食店、咖啡店，甚至是前幾年爆紅的蛋塔店，近幾年新北市各大路口的三角窗店面，租金漲得不像話，許多業者撐不下去紛紛歇業，超商、診所、餐廳，甚至連理容院都無法生存，只有安全帽店能夠撐下如此高額租金。

原 PO 不禁好奇詢問，板橋、中永和不少十字路口的三角窗店面已漸漸被安全帽店取代，有時經過安全帽店裡客人也不多，直問「房租一天最少要一萬吧？是賣一頂賺一頂嗎？不然怎活得下去？」

對此，也有另一名網友在 PTT 發文詢問「有人做過機車安全帽生意嗎？利潤有那麼好嗎？」發現安全帽店面都很大，且開滿多間，認為安全帽畢竟不像衣服或是餐廳，有那麼多重複消費的客人，好奇安全帽店「不容易倒」的原因為何。

當時就有一名男網友，自稱家裡做安全帽生意的，指出優點是只需 1 到 2 個人顧店，安全帽在台灣是剛需產品，騎機車一定得戴安全帽，所以賣安全帽有錢賺的機會挺高，而安全帽店也不單靠賣安全帽賺錢，安全帽終端的毛利大概是 40％～50％ ，利潤最高的是安全帽鏡片，鏡片又是消耗品，汰換比例高，毛利更高達 70％ 左右，直言「這大概是傳統安全帽 80％ 以上的營業額跟利潤組成」。（編輯：賴詠璿）