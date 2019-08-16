▲ Line 的電腦版在打字的時候可以有「粗體文字」、「斜體文字」、「紅色文字」和「文字外框」，只要在輸入的時候加入一些「關鍵符號」，就會有意想不到的結果。（示意圖／取自 LINE 官方網站）
▲有網友在 PTT 八卦版詢問， LINE 究竟是如何崛起？貼文立刻引發熱議。（示意圖／翻攝自 LINE 官方網站）

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隨著智慧型手機普及，許多人漸漸習慣用通訊軟體與他人聯繫，近幾年通訊軟體 LINE 甚至成為台灣民眾普遍喜愛使用的社交管道，就有網友在 PTT 八卦版詢問， LINE 究竟是如何崛起？貼文立刻引發網友熱議。

▲有網友在 PTT 八卦版詢問， LINE 究竟是如何崛起？貼文立刻引發熱議。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲有網友在 PTT 八卦版詢問， LINE 究竟是如何崛起？貼文立刻引發熱議。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

原 PO 指出，現在有手機的人幾乎都有 LINE 帳號，在捷運、路上、公園，看到年齡 50 歲以上的使用者超多，身邊的長輩他們不一定有申請 FB 帳號，但一定有用 LINE ，指出「記得當初桂綸鎂代言 LINE 才開始風行」，好奇詢問「可是為啥 LINE 會逐漸占據這個年齡層啊？」

▲有網友在 PTT 八卦版詢問， LINE 究竟是如何崛起？貼文立刻引發熱議。（圖／翻攝自 PTT ）

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「免費打電話」、「最近 LINE 更新一堆功能，像社群網頁一樣」、「有些貼圖專門賺老人錢」、「開群組很方便吧，隨便拉一拉就是一個小圈圈」、「以前是打電話才找得到人，現在 24 小時瘋狂傳訊息」、「免費、有電腦版、貼圖」、「 LINE 真的變各行各業工作必須了」。

對此，有網友指出 LINE 崛起的關鍵原因為「 msn 自爆」，不得已只好轉用 LINE ，當年智慧型手機剛興起，人手一智慧型手機的狀況開始普遍，這讓以手機端為出發點的 LINE 有了不錯的開始，但 msn 也是一手好牌，因為 msn 當時的客戶基礎龐大，只要推出好用的手機版 msn ，不少人會因為使用慣性繼續使用 msn ，但他表示「就個人印象， msn 好像一直沒推出手機版？年代久遠也記不清楚了」；也有網友表示「因為 msn 關閉，否則早年上班族都用 msn ，學生用 yahoo 即時通」、「 LINE 就是當年的 msn ，有各種可愛貼圖，加上朋友們都在用，所以不管軟體多爛多糞，你還是要用，除非是邊緣人」。（編輯：賴詠璿）

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