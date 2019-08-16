大雨狂瀉，民眾直呼像是天破洞（空）了！彰化縣15日深夜到今（16）日凌晨有多個鄉鎮市淹大水，通往南投縣的田中鎮中南路因土石坍方，全線雙向無法通行，花壇鄉彰員路三段，這次淹得更慘，從白沙國小以北約300多公尺水深及膝，滾滾濁水十分可怕，景象是近數十年首見。

雷雨交加，大雨像用倒的一樣，彰化地區從15日深夜11時左右，下起傾盆大雨，最大雨量接近百毫米，彰化市區四處淹水，民眾陷入恐慌，彰化市曉陽及民生地下道都封閉，天亮後，多數水逐漸退去，車輛如水上行舟，險象環生。

南彰化通往南投縣的主要交通-田中鎮中南路一段（34公里往東200公尺處）因土石坍方，全線雙向無法通行，田中警分局派員到中南路一段進行全線封鎖，請各用路人改道通行。

北彰化台一線中山路也成了重災區，到彰化市中山國小前淹水到30公分，最常積水的台化街更達40公分，尤其臨東西二圳的周遭地區，這回淹得更嚴重，市區街道也不能倖免，警方為避免危險，還一度封閉民生及曉陽地下道，另景觀公園及培元中學低漥處，到天亮還是積水不退，是彰化市歷來少見的淹水災情。

中央氣象局即時雨量統計，彰化縣在過去24小時，雨下得最多的是二水鄉244毫米、大村鄉201毫米、溪州鄉194毫米，而芬園鄉及彰化市也各有185毫米，雨量主要集中在午夜，很多排水系統無法宣洩，四處積水，民眾也在網路社群通報淹水災情。