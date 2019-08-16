現在許多餐廳都和外送平台 APP 合作，民眾僅需在家動動手指上網，即有外送員將想吃的食物外送到府，近日更是隨處可見知名外送平台的車輛，不斷穿梭在大街上， PTT 也不時有外送員的討論串引發熱議。不過，一名擔任 UberEATS 外送員的女網友，在臉書分享工作辛酸，並附上外送中的照片，貼文再度引發討論。

原 PO 在臉書社團「爆廢公社」表示，做了外送員以後，才發現這真的不是一份輕鬆的工作，雖然時間自由，但每分每秒都在與時間賽跑，只為了盡快將餐點送到客人手中。有時候在路上會遇到突發狀況，例如餐點打翻、顧客地址填錯，這時候就必須打電話給客服，但等待電話轉接的時間，往往會影響到後面的訂單。

原 PO 哀求「如果您的外送員延誤了一點點送餐時間，請多包容，因為他們真的比客戶還急」，最後標記「#感謝有耐心溫柔的好客人#各位外送員辛苦了」，並附上一張外送中的照片。

貼文一出，立刻有眼尖網友發現原 PO 是一名正妹，直呼「羨慕那個地區有這麼正的外送員」、「被美女外送，我等再久都可以」、「美女外送員欸！」「想知道是哪一區的」，原 PO 謙虛回應「不，外送起來超像大嬸的」；此外，也有網友發現照片底下的亮點「背 LV 送 UberEATS 」、「辛苦了，不過你的包好顯眼啊！」好奇詢問「這麼多人加入，說真的很好賺喔？」

其他網友則紛紛回應「為了賺錢也要注意行車安全噢」、「辛苦你們了，路上騎車還是要小心」、「血汗錢啊」、「我是店家，很體恤妳們的辛勞」、「夥伴一起加油，路上安全」、「我懷著感謝的心在等餐，真的辛苦了」。（編輯：賴詠璿）