外送 uberEATS
▲一名擔任 UberEATS 外送員的女網友，在臉書分享工作辛酸，並附上外送中的照片，貼文立刻引發熱議。（示意圖／翻攝自 UberEATS 官網）

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

現在許多餐廳都和外送平台 APP 合作，民眾僅需在家動動手指上網，即有外送員將想吃的食物外送到府，近日更是隨處可見知名外送平台的車輛，不斷穿梭在大街上， PTT 也不時有外送員的討論串引發熱議。不過，一名擔任 UberEATS 外送員的女網友，在臉書分享工作辛酸，並附上外送中的照片，貼文再度引發討論。

▲法國驚傳 Uber Eats 外送員性侵點餐女大生的案件。示意圖，與當事人無關。（圖／翻攝自 Uber Eats 臉書）
▲一名擔任 UberEATS 外送員的女網友，在臉書分享工作辛酸，並附上外送中的照片，貼文立刻引發熱議。（示意圖／翻攝自 UberEATS 臉書）

原 PO 在臉書社團「爆廢公社」表示，做了外送員以後，才發現這真的不是一份輕鬆的工作，雖然時間自由，但每分每秒都在與時間賽跑，只為了盡快將餐點送到客人手中。有時候在路上會遇到突發狀況，例如餐點打翻、顧客地址填錯，這時候就必須打電話給客服，但等待電話轉接的時間，往往會影響到後面的訂單。

原 PO 哀求「如果您的外送員延誤了一點點送餐時間，請多包容，因為他們真的比客戶還急」，最後標記「#感謝有耐心溫柔的好客人#各位外送員辛苦了」，並附上一張外送中的照片。

▲一名擔任 UberEATS 外送員的女網友，在臉書分享工作辛酸，並附上外送中的照片，貼文立刻引發熱議。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文一出，立刻有眼尖網友發現原 PO 是一名正妹，直呼「羨慕那個地區有這麼正的外送員」、「被美女外送，我等再久都可以」、「美女外送員欸！」「想知道是哪一區的」，原 PO 謙虛回應「不，外送起來超像大嬸的」；此外，也有網友發現照片底下的亮點「背 LV 送 UberEATS 」、「辛苦了，不過你的包好顯眼啊！」好奇詢問「這麼多人加入，說真的很好賺喔？」

其他網友則紛紛回應「為了賺錢也要注意行車安全噢」、「辛苦你們了，路上騎車還是要小心」、「血汗錢啊」、「我是店家，很體恤妳們的辛勞」、「夥伴一起加油，路上安全」、「我懷著感謝的心在等餐，真的辛苦了」。（編輯：賴詠璿）

相關文章

▲一名網友在臉書社團「爆廢公社」分享一個夜市攤販，擺設相當特殊，好奇究竟賣些什麼，「真實面貌」曝光讓眾人笑翻。（圖／翻攝自爆廢公社）

夜市逛到「超吸客攤販」？一看崩潰　5千人笑暈：是特產

▲側背包出賣！韓妞「邪惡形狀」曝光，眾人狂喊：想當背帶。（圖／翻攝自PTT）

側背包出賣！韓妞「邪惡形狀」曝光　眾人狂喊：想當背帶

▲一名人夫整理車子時，無意間找到一雙「童鞋」，心想何時載過小朋友了？有內行網友指出關鍵原因，才讓眾人恍然大悟。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

農曆7月掉鞋！夫車內撿到「鬼童鞋」嚇傻　離奇真相曝光

更多文章

▲一名網友在臉書社團「爆廢公社」分享一個夜市攤販，擺設相當特殊，好奇究竟賣些什麼，「真實面貌」曝光讓眾人笑翻。（圖／翻攝自爆廢公社）

夜市逛到「超吸客攤販」？一看崩潰　5千人笑暈：是特產

▲ Line 的電腦版在打字的時候可以有「粗體文字」、「斜體文字」、「紅色文字」和「文字外框」，只要在輸入的時候加入一些「關鍵符號」，就會有意想不到的結果。（示意圖／取自 LINE 官方網站）

LINE怎麼崛起？　「沒用秒邊緣化」關鍵曝光：長輩也超愛

▲一名網友在臉書社團「爆怨公社」分享買菜時遇到的情況，老闆表示蔥賣「一百二十」，讓一旁買菜的太太聽完立刻嚇跑，他疑惑確認價格，老闆 5 字回應卻大逆轉。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

「蔥賣120」婦一聽嚇跑！老闆5字神回　真相逆轉眾人笑炸