進入大學到底該不該繳系費的問題，一直以來都讓許多大學生吵翻天，日前就有一名網友針對許多人大學新鮮人都會詢問過來人到底該不該繳？這讓他氣的秒丟六大點問題分析，呼籲每個人都要獨立思考。

日前社群平台《 Dcard 》有一名網友發文表示，自己常常看見有許多大學新生都會在網上詢問「到底該不該繳系費」？這樣的情形讓他感到相當不悅，其直言到底該不該繳交系學會的入會費用，都因你個人而去思考，「動不動就被別人帶風向的話，你讀書是讀假的嗎？不懂得獨立思考嗎？」

此外，原 PO 更列出在考慮是否繳交系費時，自身應要思考以下六大問題：

一、為什麼有系學會？

二、系學會在幹嘛？

三、系學會費會被拿去幹嘛？

四、學長姐為什麼希望你繳系學會費？

五、你之後會不會去系學會，或是參與系學會的活動？

六、你繳跟不繳系學會費，會有什麼差別？

原 PO 表示，如果你有好好的去思考以上六大問題，不相信你會得不出答案，文末他也無奈直言「你不敢做決定，選擇繼續在網路上浪費大家的時間，順便讓一些平常沒事幹的學長姐出來打一篇又一篇的文，回答那些你其實早就決定好，但只是不敢做決定的想法」強調自身思考的重要性。

貼文一曝光，就立馬引起許多網友討論，其中就有不少人支持原 PO 的論點，直言「這篇文我喜歡，只會叫人家繳、叫人家不繳都偏煩，每個地方狀況不一樣，不用直接一句話說死」、「自己想清楚就好了，要繳不繳完全是看自己需求」。

至於到底該不該繳系費，理由眾說紛紜，支持的人認為系上活動相當多樣，而且可以遊玩四年，不僅能擴展交友圈，甚至還有歐趴糖、系服、活動優惠等等優點，是相當值得繳交的。但也人人持反對意見，直言繳了系費才發現真正參加活動也只有一年，且不明白活動後的慶功宴的資金到底何來？

不論是否繳系費，有多數人認為「有認真運作、也有放飛的系學會，所以自行判斷就好」、「我也覺得應該要有自己的判斷能力，畢竟每個系都有自己的營運方法，大家自己判斷才是最實在的」、「全台灣那麼多學校那麼多系，每個系會運作也都不一樣，不要以偏概全，讓新生自己照自己的想法決定」。（編輯：陳雅雲）