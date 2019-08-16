教部推動國際教育2.0　強調架接國際反思台灣
▲教育部今（16）舉辦中小學國際教育白皮書2.0公聽會，邀請專家學者與第一線教育人員一同討論。（圖／記者黃仁杰攝，2019.08.16）

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教育部今（16）日在師大附中舉辦「中小學國際教育白皮書2.0」草案公聽會，希望廣納各界意見，未來將規劃從2020年起，透過修改法規建立國際教育支持網絡、強化教育主管機關國際化與成立聯盟架接國際等方式，推動中小學國際教育，為了讓草案更加完善，教育部啟動全台南、北區兩場公聽會，希望讓白皮書更為完善。

中小學教育國際化專案辦公室執行秘書邱玉蟾指出，此次推動中小學國際教育2.0，將把重點放在教育主管機關，國際教育2.0將編列預算支持各教育主管機關進行國際化人力免費培訓、認證與獎勵，並鼓勵其設立教育國際化專責單位及人力，引領中小學學校依17項政策指標，從課程發展與教學、國際交流、教師專業成長，與學校國際化等四個面向實施國際教育。

邱玉蟾說，國際教育2.0希望突破點包括大幅度進行中小學生國際交流與合作的法規鬆綁、推動國家課程結合國際教育以落實新課綱素養導向學習、成立含括中央到地方所有教育主管機關的「IE聯盟」等具前瞻性的策略，另外也強調，施行國際教育不可忽略對本國的反思，2.0必須要有國家認同指標，讓老師帶領學生在認識全球議題時，都拉回來想想台灣自己的狀況。

與會教育工作者也提出各式反饋，其中也建議針對2.0白皮書召開焦點座談，學校看白皮書根本看不懂，那會與1.0有同樣的問題，包含菁英導向教育與偏重於優勢國家，總是認為有錢、擁有資源的孩子才有辦法出國，另外也包括小學校或偏鄉學校人力與知能不足，建議國際教育聯盟能提供輔導，也有教師認為要學生進行國際素養評量應該要為教師增能。

教育部也會舉辦南區公聽會邀請教育主管機關代表、學者專家、學校行政人員和教師、家長會和教師會等團體代表與會交流。

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