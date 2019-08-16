丁小芹胞弟丁允晰昨（15）日驚傳在家中暴斃，丁小芹發9點聲明否認和弟弟生前不合，並還原14日媽媽晚上叫弟弟起床時，發現丁允晰已無生命跡象，當時丁小芹聽到聲音後立刻衝去幫弟弟做CPR，並以口對口吸出口中血液和白色黏液，但因丁允晰身上已出現屍斑，送醫後仍回天乏術。

丁小芹透露最後一次看到弟弟是13日晚上，強調弟弟暴斃當天沒有喝酒，「經法醫初判沒有外傷和他傷，需等病例病史報告才能判定。」並澄清弟弟也不是長期酗酒，是在2年前凌晨施工單位警示燈號未亮及標示不清楚，導致他出嚴重車禍，2次手術後精神狀況每況愈下，今年4月才開始接觸酒精，「他按時服用精神科藥物長達14年，可此藥是不可接觸酒類，會產生幻覺幻象！因身心挫敗會與家人有摩擦。」

除此之外，丁小芹也否認和弟弟感情不睦，「我一直與老弟感情關係良好，是之前藥物碰酒精導致精神失常說了無中生有的事，並無任何仇恨或金錢債物糾紛。」還透露車禍後一直是她在照顧弟弟生活起居，「離世前3個月更換心理醫生和藥物治療，狀況良好停止喝酒也陪同他持續復健。申請法服及陪同出庭，相互彼此信仼。」

之前曾有媒體報導因丁允晰疑似酒後持刀恐嚇，鬧上警局後丁小芹和家人申請家暴保護令，對此丁小芹也否認，「我和家人並沒有申請家暴保護令，是由永和派出所家防中心某警官申請。」最後還說：「也許很多人對於有精神障礙者都有主觀看法和偏見，精神障礙疾病有分很多類型。相信對於長期照顧精神疾病者家屬也是在學習和面對，不是所有病患有反社會人格傾向。而往往一句話會造成他們致命的傷痛。」

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