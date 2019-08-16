名列全國最美廁所　大坪國小廁所由校園死角變亮點
▲新竹縣大坪國小廁所在整修之後，由校園死角變成亮點，榮獲全國最美廁所銅獎。（圖／新竹縣政府提供）　

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新竹縣大坪國小參加「107年度教育部國中小廁所整修工程績優評選-全國最美廁所」評選，以明亮寬敞、通風便利、融合自然環境及美學課程，在全國近400所學校中脫穎而出，得到全國最美廁所銅獎殊榮，獲得30萬元獎金。

▲原本陰暗、充滿異味的狹小空間，在整修之後，榮獲全國最美廁所銅獎。（圖／新竹縣政府提供）

校長彭銘君表示，這座廁所原本是校園的死角，陰暗、異味、空間窄，一度想用屏風遮蔽，但又憂心學生的安全，所幸縣府爭取中央挹注100萬多廁所整修經費，透過工程、課程、學程的結合，融入在地特色和美學課程，成功翻轉鍍「銅」。

彭銘君說，透過廁所半透明、彩繪的玻璃、原木色的格柵，可看見室外的綠樹，就像一幅美麗的畫作般，讓如廁也詩意起來。從室外看廁所看，也會被素樸的空心磚牆面、富童趣的藝術作品吸引，以為來到藝術空間。

▲新竹縣大坪國小廁所在整修之後，由校園死角變成亮點，榮獲全國最美廁所銅獎。（圖／新竹縣政府提供）

大坪國小教導主任徐瑞珠指出，學校整建廁所讓3到6年級學生學生共同參與，利用藝術與人文課程時間，發想創作廁所標示牌，並用卡點西德紙剪貼黏在玻璃上，帶出彩妝創作感，學生的作品在廁所各角落呈現，落實108課綱強調的核心素養教學，讓孩子的學習落實到生活實踐中。

原本廁所較陰暗，因通風不良，常會飄異味，讓很多同學生不愛上廁所，對於老舊廁所重生再造後，不再會有味道、地面濕滑的問題，同學們都覺得很滿意。

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