針對不批公文的指控，高雄市長韓國瑜昨（15）日反駁表示，每天至少批10件以上的公文；媒體今（16）日詢問桃園市長鄭文燦批公文的數字時表示，平均一周基本量是225份，如果有些是一定要經過市長核批的，數量還不止這些。

日前有名嘴爆料高雄市長韓國瑜上任後不批公文，都是副市長李四川在批，讓韓國瑜暴怒的反駁指出，自己每天至少批10件公文以上；韓國瑜這番回應，也引發媒體好奇，六都首長批公文的實際狀況。

各個首長對批公文的見解和數量也相繼出爐，台南市長黃偉哲表示，自己是新任市長，要一邊做一邊學，自己平均一天批約2、30件公文；行政院長蘇貞昌也跳出來說，「我批的公文常常要分好幾次報進來，堆起來都比一個人高，但我的工作不是只有批公文，以身作則才能要求所屬團隊」。

台北市長柯文哲則有另類看法，他受訪被問及此事強調，批公文有很多種，印章蓋下去只要0.2秒，重點不是蓋幾個公文，而是什麼樣的公文，還有到底有沒有看？

以桃園市長來說，到底每天要批的公文有多少？鄭文燦上個月帶領參加小小市長營隊的小朋友參觀市長辦公室時，看到滿桌全是公文的景象，讓第一次踏進市長室的小市長們都嚇了一跳直說，「市長的公文比我的暑假作業還多」。

鄭文燦表示，重要的政策、預算，以及人事，基本上是需要經過市長同意或者市長授權的人員才能夠核定，他略算了一下，一個星期大概平均有225份左右的公文需他批，1個月將近1000份；而這只是基本量，如果特殊的指示，某些類型公文如果要經過市長同意的話，量還會略略增加一點。