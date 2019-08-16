一名15歲的高中少女為了方便上學而與姊姊、姊夫同住，今年3月間姊夫回家看見小姨子著短褲沈睡在房內，露出姿態撩人的雪白長腿，姊夫突生淫念，進到房內偷偷觸摸小姨子私處，小姨子下體被手指戳入疼痛驚醒尖叫，姊夫一時無地自容，帶著小姨子到派出所自首。台中地院依「對少年乘機性侵罪」判1年10月，緩刑5年，並應接受法治教育3場。

台中地院判決書指出，被害少女為了方便就學而與姐姐及姊夫同住，是家庭成員關係，今年3月某日下午4時許，姐夫回家後走過小姨子房間，撇見在熟睡中的小姨子下半身著運動短褲，露出撩人姿態的雪白雙腿，姊夫一時萌生淫念，輕輕走到床邊，伸手從短褲與大腿的縫隙深入，撥開內褲，以手指進行性侵。

姊夫色心急躁、動作粗魯，小姨子私處被手指戳得疼痛驚醒而大叫，引起其他家人注意，這位色姐夫當場無地自容，對自己犯行無法自圓其說，約1個小時後帶著小姨子一起到派出所自首犯行。

法官審酌，被告為二等親，本應關懷其成長，為滿足一己私慾，對其乘機性侵，侵害其身體自主權，戕害其心理，造成其終生難以磨滅陰影，實為社會道德、法理所不容。考量被告於犯後自首、坦承犯行，且已與被害人及其母親達成調解，賠償35萬元，審酌被告無前科，素行良好，收入不穩定且須扶養2名未成年子女，判處1年10月，緩刑5年，附帶接受法治教育3場次。