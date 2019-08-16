從郭台銘返國後半個月來，國民黨中央遲遲未能與他聯繫上，也讓黨內憂慮郭脫黨參選、藍營分裂，但副主席郝龍斌15日成功見到郭，兩人短暫會面30分鐘，郝表達主席吳敦義想跟他碰面溝通的想法，「主要表達吳主席希望跟郭董見面溝通的誠意，會談過程非常愉快，而且郭董也不排斥雙方見面，未來會透過幕僚安排見面。」

郝龍斌表示，他是在15日早上，帶著他父親郝柏村的回憶錄去拜訪郭台銘，會面時間不長，他主要表達黨中央想跟他溝通的誠意，郭也正面回應，郝也在今(16日)早向吳敦義報告，「(會面時間)我想不會太久，雙方有意願，透過幕僚，只要時間地點適合，相信不會太久。」

有媒體問郝龍斌，從初選後至今已過一個月，現在才連繫上郭台銘是否太晚，郝說「郭董出國到八月初才回來，到現在也不算太多時間，我覺得見面早晚不重要，重要是見面後有結果。」

但在初選過程中，郭台銘對黨中央的埋怨多，郝龍斌解釋「我一再強調，需要誠心善意溝通，有基本共識下，這基本共識就是藍軍團結、捍衛中華民國、民進黨下架，共同目標下都可以談。」

此外，郭台銘跟韓國瑜的心結甚深，郭營甚至形容韓是「公司的福委會主委」，被問到黨中央是否會安排郭韓會面，郝說「第一步希望郭董跟吳主席，一步步來。」