「臺灣的民主自由不是從天際掉落，是咱先人用血汗、用青春生命換來的，2020年臺灣的民主自由正面臨生死存亡的挑戰，香港人不斷地吶喊，臺灣人民啊！你是否聽見？」隨行麥克風手聲音從遠到近，由立法委員蘇治芬、立委參選人許忠富所帶領百人以上的苦行一行人，在15日晚回到北港，在義民廟前一起祈禱「抗中保台撐香港」！

此行經歷炙熱艷陽、刮面海風更時有大雨降落，這款天氣彷若臺灣民主路寫照，有時透風有時雨。蘇治芬表示，十日斗笠苦行行走路途中，時刻惦記上一代前輩為民主打拼的精神，因為前人的努力，才有今日別於香港際遇的臺灣。

蘇治芬表示，在這十天之中，大家很不容易一起走出來，作為世界公民的一分子，共同為臺灣民主政治的不容易發聲，也關心香港未來的民主發展。政治苦行聲援香港人對抗威權的決心，反對中國解放軍進入香港，破壞對香港一國兩制的承諾，一國兩制並非神話，重要的是具體實踐並賦予香港實質生活的意義。

活動進行中一行人表情凝重、手持燭光接力在廟埕拼出「反送中」字樣聲援香港，接著圍坐高唱「你是咱的寶貝」一曲，群眾更激動大喊「抗中保台撐香港」向全臺灣做出呼籲。蘇治芬並感謝眾鄉親的支持與聲援，同行夥伴在苦行中有甘、有苦，行經各村庄得到許多民眾的鼓勵與打氣，更感謝眾神明庇佑，讓此行順利圓滿平安。

15日最後一天有上百人加入苦行團隊，除了活動發起人立委蘇治芬、立委參選人許忠富一家人，包括民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜、前黨部主委黃清財、行政院雲嘉南辦公室執行長許根尉、行政院顧問吳錦銘、前副縣長林源泉、縣議員蔡岳儒、顏旭懋、黃淑鈴、元長鄉長李明明、水林鄉長許山埜、前鎮長張勝智、趙瑞河、黃意玲、以及小英之友會雲林分會丁榮哲會長等人亦到場聲援與支持。