本土外送平台「吃飽沒」15日傳出結束營運，讓不少店家與民眾相當可惜。有30年歷史的麵店「品味小廚」班姓第二代老闆16日表示，店家如果接到外商平台的訂單，得付出3至3.5成的運費，根本不敷成本；但吃飽沒等本土品牌僅收2成左右的抽成，這次傳出歇業，讓不少店家相當惋惜。

面臨現今外送崛起，與平台業者合作約1年的班老闆無奈說，去年內用客人還是較多，與外送訂單的比例大概是2比1；如今兩者比例是1比3，「有些客人就算只住在對面街，也要叫外送平台」。

外賣訂單除了搶走客人外，還要求最高3.5成的抽成費，這無形中壓縮到店家的生存空間。班老闆指出，有些客人以為叫外送付得運費是多給店家，但事實上這些金額要跟給平台，還要分給外送司機，最後留給店家的僅不剩多少，「有時候就像是做白工，白送客人飯吃」。

客人中逐漸外送平台被「吸收」後，店家為了不讓客源流失，有些人是咬緊牙根苦撐，有些人是降低商品品質與成本。班老闆表示，如果因產品品質降低而流失客人，最後傷到的也是店家，造成市場惡性循環。

不過，吃飽沒等本土平台不僅僅收2成左右的抽成費，同時也願意放下身段與店家溝通。班老闆回憶，有次他們更改菜單，同步將新菜單傳給所有合作的外送平台，但僅有獲得吃飽沒的即時回應。

班老闆表示，其他家平台可能看了之後就直接上架，但吃飽沒的客服主動運用自己的後台資料，建議並更新出一份符合客人需求的新菜單，並傳回來跟店家討論，「從這點就看得出來吃飽沒的誠意」。

對於本土外送平台結束營業，班老闆感到十分惋惜。他呼籲，本土店家要合理的運費抽成，就要與本土平台合作，如此才能降低客源被外賣「綁架」的現象，還給業者適當的生存空間。