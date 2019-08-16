新北市政府今（16）舉辦特色烘焙產品比賽，在180組參賽的在地烘焙師作品中，選出30組特優產品，分為一星、二星、三星各10名，市長侯友宜不但致贈獎牌，更現場當起美食家，試吃得獎烘焙品，大力稱讚馬告鳳梨酥、豆腐冰粽、黃金地瓜酥等美食。

經濟發展局表示，在180件參賽作品中，奪下最高等級3星的10樣烘焙品包含麥格西點的板橋豆沙餅、得立食品的馬告鳳梨酥、寶咪伴手禮的豆腐冰粽、富川麵包的北包種茶香蛋黃酥、陳圓食品的豆腐提拉加芭樂米蘇、華邑食品的文山包種茶米香餅、黃源興餅店的五仁酥餅、小斯美食品的黃金地瓜酥、惟朵食品的紫薯地瓜流芯酥及中山龍鳳堂的乖筍ㄚ。

侯友宜說，新北市鼓勵在地烘焙師融入新北在地食材，創造特殊造型、減糖少油的特色產品，也會透過電商及電子支付等輔導課程，協助業者拓展通路、接軌新商業，期望得獎烘焙品能成功活絡產業、打造更多商機。

新北市糕餅商業同業公會理事長黃正傳表示，此次烘焙品選拔賽，報名數高達180件，最後由專業評審與美食愛好者評選出一星、二星、三星，共計30件摘星產品；無論是中式糕餅或異國點心，在注重食物安全的前提下，處處可見新北烘焙師傅展現絕妙的創意，並將輕盈健康概念一同帶入產品內，烘焙出兼具傳統與創新的不同風味，實在令人驚艷。