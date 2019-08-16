2019年金針花季已於8月3日開跑，玉里赤科山、六十石山兩地留花超過70公頃，但受到暖冬雨水較少的影響，花期要延至8月底才會盛開，不少遊客趁著假日上山賞花，幾乎看不到盛開的金針花，直呼可惜。

富里六十石山的金針花，目前花開僅約5成，較去年同期盛開的美景，差別相當多；來自台北的游小姐表示，以往每年都會在這個時間休假前來花蓮賞花，雖然原先已經知道花期會延後，但卻沒想到要延至月底才會盛開，真的很可惜。

玉里赤科山同樣也是因為氣候的影響，花況不如去年來的盛開，為了不讓遊客前來賞花的興緻受到影響，玉里和富里都和當地旅遊業者合作，除了賞花及品嘗特色金針花餐外，還精心規劃多樣主題的農業體驗活動和一日遊行程。

玉溪農會總幹事蔡宗翰指出，今年赤科山以「遊赤科、針趣味」為口號，主打賞花農遊專車行程，包含祕境體驗、手洗愛玉、手作柚香司康，及帶旅客體驗最有深度的稻鎮，感受赤科山特有的農家風情。

「金針」別名萱草或忘憂草，由於開花期極短，因此又有「一日美人」的別稱；今年赤科山特別結合特殊地勢，結合知名赤科三巨石景點，設計出大型金針花意象的圖騰花海，將三巨石鑲嵌在金針花毯中，映著陽光閃閃發光，是全台最大的金針花海打卡點。

此外，六十石山則派出各種不同造型的玩具小奇兵擔任領航員，讓大家除了感受金針花海魅力外，也可深度探訪各具特色的農家，挖掘隱藏在山谷中各處小驚喜。