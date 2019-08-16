彰化縣從深夜到今（16）日凌晨豪雨不斷，一度造成彰化、花壇與員林市區水淹及腰，不少網友PO照片和影片呈現驚恐災情，縣長王惠美一早出國考察，因此臉書被縣民灌爆；副縣長洪榮章說，縣長考察是既定行程，雖然出訪，也都時時刻刻掌握災情動態。

受西南氣流引進雷雨包衝擊，中央氣象局再度發布豪大雨警訊，從15日深夜到今（16）日為中台灣帶來龐大雨量；彰化縣整體雨量相當驚人，不少深怕淹大水的民眾，紛紛PO上水淹及腰、路上行舟、市區到處淹水以及洪水溢堤等相當驚恐的照片或影片。

許多民眾上縣府網站關切隔天是否停班停課的議題，因公要前往英國考察輕軌交通、降低空污的縣長王惠美，一夜不敢闔眼，在凌晨兩點多指揮啟動緊急救災措施，好在天亮後、大雨逐漸停歇，也完成搶險，才不致於阻礙上班上課的交通，也逐漸化解淹水災情。

民眾紛紛到縣長王惠美臉書留言，有人詢問：「雨下這麼大，縣府是否考慮停班停課？」也有網友說：「等到間歇性強降雨然後視線不佳，出意外了，那就可以看妳又怎麼凹了」、「淹水淹成那樣，要不要重新評估一下？」縣長臉書幾乎被灌爆。

縣長王惠美出國考察，從上午8點開始請公假，臉書被縣民灌爆，有人抨擊她應該坐鎮縣府，指揮防災，不應在淹大水時出國，更多民眾則詢問是否宣布停班、停課，但因為未達標準，縣府宣布照常上班上課。

部份民眾質疑，豪雨成災為何縣長王惠美還要出國考察；副縣長洪榮章表示，因為這是縣長既定考察行程，還肩負起改善交通、降低空污以及國民外交的責任，難以突然取消；副縣長洪榮章也不敢掉以輕心，一早即代表前往各地巡察狀況，多數地區已積水消退，洪榮章強調，後續縣府將持續關心保障縣民的生命財產安全。