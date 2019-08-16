高雄市長韓國瑜近來在輿論上飽受批評，上班時間太晚、打麻將、批公文等議題不但挨打，今(16)日他的太太李佳芬受訪時，一開口就十分氣憤，直指這些批評韓的人，手上完全沒有證據就亂放話，「跟吳子嘉有什麼兩樣」，更指批評者都是「吳子嘉們」，要他們「有證據就拿出來。」

在5月時，蔡琴曾公開點名韓國瑜「韓要找觀光大使卻沒想到她」，今日李佳芬受邀北上，聽蔡琴演唱會，也感謝蔡願替高雄代言觀光，但談到近來韓國瑜在輿論上完全被壓制，幾乎每天都有不同的議題爆出，李佳芬受訪時，語氣十分不滿，直呼批評者的手法是「人格毀滅」，她曾從事媒體業，對此相當不齒。

近來麻將事件，從國民黨前中評委陳宏昌的一句話，演變到議員貼出照片打臉韓，媒體問李，大家針對的都是韓自稱「上任高雄市長後沒打過一場麻將」，質疑韓誠信問題，李說「他們(批評者)談的麻將賭博，可不是這樣家庭娛樂，我覺得太多人用非常高道德標準或聖人標準，來檢視韓國瑜，我覺得要這樣可以，歡迎這些人用同樣標準，檢視所有台灣有權、檯面上的政治人物。」

李佳芬不滿地表示，議員貼出來的，只有一張照片，他們後來有拿撲克牌玩拱豬、打橋牌，怎麼就沒講，「對我們家庭如此監控，會不會太過了？我們期待台灣的政治環境有更多年輕人出來接棒，請問如果是這樣，有誰敢從政？讓自己的家人出來被極盡侮蔑。」

此外，資深媒體人黃光芹質疑韓國瑜的競選經費，宣傳比例太高、2000萬付給潘恆旭的公司，以及外界質疑他們拿競選經費去買面膜、高粱，李佳芬回嗆「我重申這些人手上沒資料，有人說有物資，我們為什麼要這樣登錄，那是他們不誠實(登錄物資，法令明白說物資要申報，那為什麼他們不做，然後怪我們、說這樣不應該，台灣這社會為什麼黑白顛倒，還是一句話，各位吳子嘉，有證據直接拿出。」