Lamigo桃猿今(16)日換穿國軍主題球衣，在現場上千國軍弟兄助威之下，靠著首局3分攻勢為比賽定調，以及郭嚴文單場貢獻3分打點，加上先發投手王溢正主投6局無失分，終場以5:1擊敗中信兄弟，拿下3連勝。

桃猿首局就靠著陳晨威安打和對手失誤攻佔一、三壘，隨後中信再度發生失誤，奉送分數給對手，讓猿隊先馳得點，之後郭嚴文、藍寅倫補上打點安打，半局打完3分領先。

靠著2次失誤拿下分數，桃猿此後5局都未攻下分數，直到7局下2出局之後，朱育賢安打之後，郭嚴文敲響2分砲，幫助球隊取得5分領先。

中信前7局都攻佔上得點圈，卻缺乏適時一棒攻下分數，直到8局上桃猿換投黃子鵬，中信才展開攻勢，靠著王勝偉二壘安打站上打點圈，隨後岳東華靠著失誤上壘，最後王威晨也補上二壘安打，為中信打破零分窘境，不過猿隊緊急換投王躍霖之後，順利守下半局，讓中信中斷攻勢，以4分之差獲勝。

郭嚴文此役3打數2安打，貢獻3分打點，獲選單場MVP，打擊率來到3成17。在國軍加持之下，今日進場人數高達13617人，為本季次高，僅次於6月1日的動紫趴，為本季平日最高。

賽後總教練洪一中表示：「捕手配球配得不錯，整體兩個搭配，以前是直球比較多，今天感覺直球有比較少。」捕手廖健富則表示，此役壘上有人的情況較多，所以在配球上會更加小心，知道打者會挑第一球攻擊，因此會特別注意，讓打者打不好。

王溢正拿下本季第11勝，並列中職勝投排行榜第一，今年球季更有望以本土球員之姿，拿下勝投王，對此，他笑著表示：「隨緣啦。」