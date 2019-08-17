「使徒行者」除了是香港電視劇的經典IP，2016年由張家輝、古天樂及吳鎮宇合作電影版本《使徒行者》，也在各地開出亮眼票房，就連較不清楚「使徒行者」系列的台灣觀眾，在看了不到最後不知誰是臥底的電影版本，都對續集充滿了期待，也讓《使徒行者2諜影行動》宣佈拍攝時便備受關注。

警匪動作片《使徒行者2諜影行動》由張家輝、古天樂及吳鎮宇三大金獎影帝再度合作演出，《無間道》導演劉偉強監製，打造橫跨歐亞拍攝的超強鉅作。續集保持了前作三大經典元素：警匪、臥底、兄弟情，全新的人物關係，以世界各地的襲擊事件為背景，調查「潛伏臥底」，探討臥底對救贖的執念，以不惜犧牲的姿態去跨過痛苦歷練，延續「使徒」精神，張家輝、古天樂及吳鎮宇再度上演諜對諜戲碼，三人再度合作默契十足，讓動作場面及文戲互鬥場面都更加精彩，導演文偉鴻說：「這次的臥底情節及兄弟情誼的矛盾，會直擊觀眾的心。」

繼2016《使徒行者》電影版以巴西毒品市場作為舞台，打造一場跨越國際的臥底行動，這次《使徒行者2諜影行動》無論動作場面、以至事件格局都將更上層樓。製作團隊遠赴緬甸及西班牙取景拍攝，帶出異國危情，規模媲美好萊塢。

《使徒行者2諜影行動》作為第一部在緬甸拍攝的香港電影，得到當地政府的全力支持，軍警全面配合拍攝，讓電影在此地拍攝了許多重要場面，不但將緬甸神秘而富有魅力的文化背景盡入眼簾，並透過電影影像，讓觀眾同時體驗到緬甸先進的一面，動作導演錢家樂說：「這是緬甸首次開放給外國電影進入拍攝，真的很榮幸來創作這個歷史。」古天樂也對前往緬甸拍攝感到難忘，「我們在鬧區拍攝槍戰，真的很多市民在看我們拍戲，所有圍觀的民眾全都拍入鏡頭中了，真的很有趣。」

香港鬧市發生嚴重交通意外，刑事情報科（反恐）警司葉國帆（吳鎮宇飾）和總督察程滔（張家輝飾）逮捕一名女駭客姚可儀。保安部警司井進賢（古天樂飾）認為葉國帆和程滔的逮捕行為非常可疑，向警務處處長要求禁止兩人插手案件。調查範圍擴展到緬甸和西班牙，井進賢和程滔在多次的合作中產生矛盾，而在葉國帆的眼裡，這兩個人忠奸難分，警界高層則是認為葉國帆顛倒黑白，懷疑大量黑警滲入警隊多時，需深入某神秘組織調查事件。可是，警隊內人人皆有可疑，從女駭客的口供裡也帶著誤導性，警隊高層更覺得霧裡看花，不曉得誰正誰邪⋯⋯《使徒行者2諜影行動》將於8月30日上映。