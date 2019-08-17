隋棠辣曬「逆天腿」　曝腿長延伸秘訣與秋冬必穿行頭

連生三胎的隋棠，依舊保持令人稱羨的完美身材，即使曾因懷第二胎時胖了 13 公斤，也在產後靠著密集運動與重訓，加上飲食調理，回復到少女時的體態。尤其一雙筆直的大長腿，不僅線條緊實、纖瘦又勻稱，她悄悄透露了讓腿長無限延伸的獨家秘訣，更分享今年秋冬必穿的行頭。

連擁有模特兒高挑身材的隋棠，都曾坦言「即使忙碌，我一周一定會擠出三天運動，每次 1.5 小時，且持之以恆從來沒有鬆懈。」可見要維持平坦小腹及美腿線條，是需要不偷懶、長期努力才能達到的成果。

許久未見的隋棠，出席英倫品牌 JIMMY CHOO 2019 秋冬發表會時，悄悄透露了自己偏好 8.5 公分左右的高跟鞋，認為「是最符合舒適也能展現自信的高度」，尤其會在出席重要大型典禮，或偶爾和老公約會特別想打扮的時候，仔細挑選搭配服裝的鞋款。

隋棠更甜蜜地分享，「現在家裡最喜歡幫我挑選搭配鞋款的就是女兒」，常常在要出門的時候，就會積極幫忙推薦，猜想應該是因為女生對於美的事物都無法抗拒，所以影響到還這麼小的女兒。隋棠更指著腿上穿著的飾鑽高跟涼鞋，直說「耀眼的水晶，一定會非常吸引她」。

對於即將到來的秋冬季節，隋棠則分享「自己在秋冬季節，喜歡簡約俐落的靴款穿搭」，穿著一襲紅玫瑰花短襬洋裝的她，還立馬將腿上的高跟鞋換成短靴，表示「這雙新推出的 Logo 靴款，洋裝或是褲裝都很好搭配」，只是簡單換穿鞋款，就把優雅的洋裝變得帥氣，更笑說「今年冬天一直會穿著這雙。」

JIMMY CHOO 2019 秋冬系列，重新定義現代女性氣質，新作充分展現強勢卻細膩、樸實但迷人的反差之美，更以實用感平衡品牌固有的性感色彩，揉合出現代化的混搭風格。尤其 JIMMY CHOO 向來擅長的華麗鑽飾與金屬元素，不僅讓「JC」Logo 在多款包包及鞋履上現蹤，更發揮創意讓高跟鞋上的鍊帶能自由調整，往前是環住腳踝的繫帶，往後則彷彿為鞋履戴上項鍊，更特別的是，鍊帶甚至可以自由拆卸下來，當作首飾佩戴，大展實用細節。